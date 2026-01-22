Día Mundial de la Respiración: IMSS recomienda técnicas de respiración para mejorar calidad de vida

En el marco del Día Mundial de la Respiración, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que especialistas de la institución recomiendan practicar técnicas de respiración como la diafragmática y la relajación progresiva de Jacobson durante cinco a diez minutos diarios, con el objetivo de mejorar la calidad del sueño y favorecer el bienestar integral.

De acuerdo con el titular del IMSS, los expertos del Seguro Social señalan que los seres humanos respiramos entre 20 mil y 25 mil veces al día, lo que equivale a inhalar aproximadamente 11 mil litros de aire, un proceso vital que influye directamente en el funcionamiento del organismo.

Día Mundial de la Respiración ı Foto: Freepik

“Al inhalar, aceleramos ligeramente el ritmo cardiaco y al exhalar lo desaceleramos, lo que favorece la relajación del cuerpo”, explicó Robledo, al destacar la importancia de una respiración consciente para reducir el estrés y promover un descanso reparador.

Zoé Robledo subrayó que el Día Mundial de la Respiración tiene como propósito generar conciencia sobre la respiración como un elemento fundamental para alcanzar una salud óptima, así como fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias, disminuir los niveles de estrés, ayudar al manejo de crisis emocionales y prevenir problemas relacionados con la salud mental.

El IMSS reiteró el llamado a la población a incorporar estas prácticas sencillas en su vida diaria, como una herramienta accesible y eficaz para mejorar la salud física y emocional.

