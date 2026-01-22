En 1.er semestre de 2025 bajan homicidios 11%

El número de homicidios a nivel nacional disminuyó 11.1 por ciento en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año previo, y 20 por ciento respecto al de 2020, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), difundidas por el organismo, de enero a junio de 2025 se contabilizaron 14 mil 488 defunciones por presunto homicidio, mientras que en el mismo lapso del año anterior se registraron 16 mil 306 casos. Además, en el primer semestre de 2020, la cifra fue de 18 mil 057 homicidios.

El Dato: Estas cifras corresponden al primer año posterior a la presidencia de AMLO (2018-2024), quien dejó el cargo con un récord w

La tasa nacional de homicidios mostró una reducción, al pasar de 12.6 defunciones por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2024 a 11.1 en el mismo periodo de 2025, con base en la población estimada al 30 de marzo de ese año.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Segunda llamada al Verde

Por sexo, el Inegi reportó que la tasa de homicidios en hombres se redujo de 22.6 a 20.1 por cada 100 mil, mientras que en el caso de las mujeres descendió de 2.8 a 2.3 por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a los medios utilizados para cometer los homicidios, el disparo con arma de fuego se mantuvo como el principal, al concentrar 71.9 por ciento de los casos registrados durante el periodo antes mencionado. En segundo lugar, se ubicaron las armas u objetos punzocortantes, con 8.8 por ciento del total.

El instituto precisó que la información corresponde a cifras preliminares, elaboradas a partir de los registros administrativos de defunciones, y que será actualizada en futuras publicaciones.

Estos números contrastan con las reportadas el año previo, cuando se informó que entre enero y junio de 2024 se registraron 15 mil 243 homicidios en el país, lo que representó una disminución interanual de 4.7 por ciento. En ese periodo, siete de cada 10 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con los datos disponibles en ese momento.

Estas cifras se dan a conocer después de que el Gobierno federal destacara una disminución en los homicidios dolosos, los cuales, de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, registraron una reducción de 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 52.4, lo que equivale a 34 homicidios menos por día.

De acuerdo con la mandataria, diciembre de 2025 se colocó como el mes con el nivel más bajo de homicidios desde 2015.

“Éste es el resultado de una Estrategia de Seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, aseguró la semana pasada durante una de sus conferencias.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, señaló previamente que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional se redujo 30 por ciento entre 2024 y 2025, lo que ubica al año pasado como el nivel más bajo desde 2015.

Precisó que entre enero y diciembre de 2025, siete entidades concentraron 50.5 por ciento del total de homicidios registrados en el país: Guanajuato, con 10.9 por ciento; Chihuahua, 7.7 por ciento; Baja California, 7.3 por ciento; Sinaloa, 7.1 por ciento; Estado de México, 6.5 por ciento; Guerrero, 5.6 por ciento, y Michoacán, 5.4 por ciento.

Añadió que, en la comparación de 2024 a 2025, 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios, con las mayores disminuciones en Zacatecas, con menos 71.1 por ciento; Chiapas, menos 58.6 por ciento; Quintana Roo, menos 56.8 por ciento; San Luis Potosí, menos 53.3 por ciento, y Nuevo León, menos 52.7 por ciento.

Balance delictivo ı Foto: Especial