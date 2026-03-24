Hay avances para reducir aranceles de Estados Unidos a México: Sheinbaum

En el marco de los acercamientos para la revisión del TMEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ha habido avances para reducir los aranceles que Estados Unidos aplicó a México; sin embargo, aún no se concreta.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal comentó que durante los diálogos que ha sostenido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el equipo estadounidense, se ha encontrado un avance en el objetivo de reducir los impuestos que se aplicaron al acero y aluminio principalmente, pero aún no se confirma.

“Pues hay avances, pero todavía no lo vemos reflejado en los hechos. Todavía no aceptan, digamos”, dijo.

“¿Todavía no se aceptan?”, se le preguntó.

México busca reducción de aranceles impuestos por Estados Unidos ı Foto: AP

“No, sí aceptan, pero todavía no se ve reflejado ya en hecho, en el documento. Hay una parte en las declaratorias que hizo Estados Unidos de que se descuenta el componente que se hizo en Estados Unidos. Aquí las automotrices nos dijeron que les estaba costando trabajo ese descuento en Estados Unidos. Y eso lo ha pedido allá el secretario Ebrard”, declaró.

En días pasados, durante el inicio de las conversaciones del TMEC, la presidenta refirió que el acuerdo tiene la misma importancia para los tres países y remarcó que uno de los objetivos centrales también es el de fortalecer las reglas de origen particularmente en cuanto a la industria automotriz dentro de norteamérica.

“Es decir, que la mayor parte de lo que compone el automóvil se ha producido en los tres países. ¿Eso por qué nos conviene a nosotros? Pues se generan más empleos, más cadenas productivas, más cadenas de valor relacionadas con los productos que se exportan a través del tratado comercial. Es uno de los temas que está hablando”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

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LMCT