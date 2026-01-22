La electoral no es “toma y daca” con los aliados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la discusión sobre los términos de la próxima reforma electoral que enviará al Congreso no se trata de un “toma y daca” con los aliados de Morena, es decir, un intercambio de las condiciones bajo las cuales el PT y el PVEM sí apoyarían con sus votos para que el plan sea aprobado.

En conferencia, la mandataria destacó que los cambios derivarán de lo que la ciudadanía considera que debe modificarse, lo cual se reflejó en los foros cuyas conclusiones fueron entregadas en días pasados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“La decisión de la reforma, que ya vamos a enviar muy pronto, es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de qué va a haber. Y tiene que ver con lo que piensa la gente”, declaró.

El Dato: El vicepresidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez, alertó sobre “intento de la ultraderecha de capturar la reforma electoral” con la iniciativa de la ONG Salvemos la Democracia.

Aunque no negó directamente que esté en disposición de recibir a los dirigentes del PT y del PVEM, como lo hizo esta semana con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario del partido, Andrés Manuel López Beltrán, mencionó que quien está a cargo de atender a los sectores es el presidente de la comisión, Pablo Gómez.

“Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir: ‘A ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma?’. No. Los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones. Y la Secretaría de Gobernación (Segob), con la comisión que nombré, están hablando con diferentes sectores, con el INE también”, declaró.

En ese contexto, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, sostuvo una reunión con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y con el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez. Tras el encuentro, de alrededor de tres horas, los participantes se retiraron sin dar declaraciones.

Un día antes, tras una primera reunión en Segob, se adelantó que se presentaría ante la comisión la propuesta de reforma elaborada por Arturo Escobar, y que a su vez, la comisión daría a conocer al Verde la propuesta del Gobierno federal.

Previamente, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños (PVEM), detalló que entre los principales temas de interés de su partido se encuentran la distribución equitativa de los recursos, la adecuada representación de la pluralidad política y la eficiencia en el gasto de los procesos electorales.

“Reiteramos nuestra alianza legislativa con la Presidenta Claudia Sheinbaum, sin ningún titubeo. Para nosotros es fundamental, primero, mantener la unidad entre Morena, el PT y el Verde, porque la Presidenta sí lo necesita y México también lo necesita. No hay división, hay unidad, hay un diálogo republicano y hay una posible construcción de una reforma política”, expuso.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que el avance de la reforma electoral dependerá de que se mantenga la unidad entre Morena, PT y PVEM.

En entrevista, señaló que actualmente no existe un proyecto formal y que, por ahora, el Congreso se encuentra en una “nada jurídica”, sin borradores ni documentos oficiales, y que las negociaciones se concentran en mesas encabezadas por la Segob y la Comisión, donde participan las dirigencias de los tres partidos.

“Lo que se acuerde con Morena, PT y Verde allá, aquí se acatará. La mayoría legislativa lo respetará”, sostuvo Monreal, aunque aclaró que ello no implica excluir a los demás grupos parlamentarios del proceso de discusión.

Buscan perpetuar a Morena en el poder, acusa oposición

› Por Tania Gómez

LOS COORDINADORES en el Senado de las bancadas del PAN, Ricardo Anaya, y MC, Clemente Castañeda, coincidieron en señalar que la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal no pretende fortalecer la democracia mexicana, sino consolidar un control hegemónico que permitiría a Morena perpetuarse en el poder mediante el dominio absoluto de las instituciones electorales y la eliminación de la representación proporcional que garantiza pluralidad en el Congreso.

El panista Anaya exigió que cualquier reforma electoral comience por corregir la sobrerrepresentación que actualmente beneficia a Morena en el Congreso de la Unión, e insistió en que ningún partido debería obtener más escaños de los que legítimamente gana en las urnas.

El legislador acusó al guinda de buscar el dominio total de las instituciones: “Lo único que le interesa a Morena es tener el control de todo. Como ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, pues les falta controlar las elecciones. Esto es la ley Maduro”, dijo, y advirtió que los foros de discusión organizados por el oficialismo “no son más que distractores”.

El Dato: La presidenta de San Lázaro, Kenia López, pidió que se dé la misma importancia que a otras a la propuesta de Salvemos México.

Anaya también advirtió sobre los riesgos de eliminar el financiamiento público: “Lo único que harían es abrirle la puerta al dinero del narco, al dinero del crimen organizado”.

Por separado, el líder de la bancada naranja, Clemente Castañeda, calificó la iniciativa como “un proyecto antidemocrático diseñado desde los sótanos del poder para mantener el poder”.

El legislador enfatizó que eliminar la representación proporcional “va a tener un sistema eminentemente mayoritario que dejaría sin representación a prácticamente la mitad del electorado”, por lo que llamó al PT y al PVEM, aliados de Morena, a “actuar con dignidad” ante las presiones del régimen.

“Ésta es una reforma electoral, hasta el momento, diseñada desde el poder para mantener el poder, no para tener un sistema político más representativo, no para frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, no para hacerla más austera y controlar el gasto en las campañas”, declaró.