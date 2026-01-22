Sarampión prende alerta sanitaria en frontera sur

A la precariedad, el hacinamiento y la falta de acceso continuo a servicios de salud, se suma ahora un nuevo riesgo para la población migrante en la frontera sur de México: el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que ha encendido alertas entre organizaciones humanitarias y autoridades sanitarias.

De acuerdo con Jorge Salomón, médico que atiende en albergues y centros de atención a migrantes en la región de Tapachula, Chiapas, personal de salud y voluntarios han advertido sobre la vulnerabilidad sanitaria de personas en contexto de movilidad, particularmente niñas, niños y adultos jóvenes que no cuentan con esquemas completos de vacunación, debido a la interrupción de servicios de salud en sus países de origen o durante su tránsito.

El Dato: La Secretaría de Salud indicó que la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) es gratuita y se aplica en centros de salud, clínicas del IMSS, ISSSTE y módulos temporales.

“El sarampión es extremadamente contagioso y, en contextos de hacinamiento, como los que vemos aquí, el riesgo se multiplica”, alertó el también pastor y asistente de un centro migrante que brinda atención básica en la ciudad.

Dijo que organizaciones civiles señalaron que la permanencia prolongada de migrantes en Tapachula, derivada de los retrasos en trámites migratorios y de asilo, ha generado condiciones propicias para la propagación de enfermedades prevenibles. Dormitorios saturados, acceso limitado a agua potable y atención médica intermitente complican las labores de prevención y detección oportuna.

“Muchos migrantes no saben si fueron vacunados o perdieron su cartilla. Aquí llegan con fiebre, erupciones en la piel o infecciones respiratorias y no siempre se puede descartar el sarampión de inmediato; muchos ni se acercan a los centros médicos de atención por miedo a ser interrogados y deportados”, explicó en su turno una enfermera voluntaria, que prefirió guardar su identidad.

7,188 casosconfirmados acumulados en 2025-2026 hay en México

Ella señaló que, recientemente, autoridades sanitarias han reiterado que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación y han llamado a reforzar la vigilancia epidemiológica en zonas de alta movilidad humana. En coordinación con instancias federales y estatales, se han implementado acciones de monitoreo y campañas informativas para detectar casos sospechosos y evitar brotes comunitarios.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) sostuvo que mantiene coordinación con autoridades de salud para canalizar a personas migrantes que presenten síntomas y afirmó que, conforme a la ley, se busca garantizar el acceso a atención médica de urgencia sin importar la situación migratoria.

En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reconoció que los tiempos prolongados de espera para resolver solicitudes de asilo impactan directamente en las condiciones de vida y salud de los migrantes, por lo que insistió en la necesidad de agilizar procesos y fortalecer la atención integral.

“Hay mucha gente enferma, vivimos hacinados sin atención médica suficiente”, relató Jhonsson Carlos Martínez, originario de Guatemala.

Estas experiencias coinciden con datos de organizaciones civiles que han detectado altos índices de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre la población migrante en Tapachula y otras zonas de la frontera sur. Un estudio local encontró que tres de cada diez personas migrantes presentaban sífilis u otras ITS, ante lo cual se han promovido pruebas y campañas de detección primaria en albergues y centros de atención sanitaria.

En días recientes se informó que el brote de sarampión en México sigue bajo vigilancia sanitaria y más en los estados de Jalisco y Chiapas, donde actualmente se concentra el mayor número de casos; así lo informó el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, al presentar una actualización sobre la situación epidemiológica y el avance de la vacunación en el país.

El funcionario señaló que el actual brote no es un fenómeno aislado, recordó que Canadá ya perdió su estatus de país libre de sarampión y que Estados Unidos también enfrenta casos, al grado de solicitar una ampliación de dos meses para contenerlos. México, dijo, se sumó a ese mismo plazo con el objetivo de frenar la propagación del virus.