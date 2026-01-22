Suman cuatro marinos detenidos por huachicol fiscal, confirma titular de Semar

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina han sido detenidos y se encuentran bajo proceso judicial, por encontrarse señalados en el caso de trasiego ilegal de combustible, dio a conocer el titular de la dependencia, Raymundo Morales Ángeles.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el almirante fue consultado respecto al estatus de los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que fueron encontrados como parte de esta red criminal dentro de la institución naval.

Raymundo Morales Ángeles explicó que cuando los elementos no están en condiciones de continuar con sus labores, deben ser dados de baja.

En cuanto a los hermanos Farías, comentó que cuentan con 15 días para impugnar la decisión de haber sido retirados del cargo que ocupaban al interior de la Marina.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones tiene que ser dada de baja. Están ellos en su proceso legal y tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, dijo Raymundo Morales Ángeles en la conferencia mañanera realizada desde Puebla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR