Aprehensiones previas, clave para dar con el líder criminal

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres Piña, destacó que hubo dos detenciones que resultaron clave para lograr la captura de Carlos Alejandro “N”, El Bótox, presunto líder de Los Blancos de Troya, y que constituyeron el debilitamiento de su círculo cercano.

Primero, el arresto del operador de confianza de El Bótox, Marco Antonio “N”, El Pinoles, el pasado 21 de enero, en Tuxpan, Michoacán, por su probable relación en el homicidio de Bernardo Bravo, y de Sandra Lizbeth “N”, en Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista de la misma entidad, identificada como operadora financiera del capo.

El dato: Junto con Gerardo Valencia, alias La Silla, detenido en febrero del año pasado, también fue capturada Joana “N”, identificada como hija de Carlos Alejandro “N”.

“Hubo varios operativos anteriores para intentar detenerlo, porque era difícil de capturar y tenía sus rutas de escape muy bien planeadas; subía a las partes altas, a las zonas de cuevas y barrancas que hay en la región. Tenía un círculo muy fuerte para evitar ser capturado”, dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario informó en conferencia que, en días pasados, se asfixió la estructura financiera del capo con el decomiso de máquinas tragamonedas y el desmantelamiento de una báscula industrial utilizada para pesar camiones y calcular con precisión las cuotas de extorsión. La captura final se precipitó tras la detención de El Pinoles y su operadora financiera.

El fiscal añadió que en el operativo para capturar a El Bótox también fueron detenidos sus escoltas, Eder “N”, El Greñas, de 18 años, y Esteban “N”, El Pánico, de 29. A los detenidos se les aseguraron dos armas largas, 29 cartuchos calibre .223, 14 cargadores de armas largas y dos chalecos tácticos.

Detalló que el líder limonero, Bernardo Bravo, presuntamente se reunió con El Bótox en su rancho, en la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, donde se encontraron huellas de los neumáticos del vehículo de la víctima.

El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán salió de su casa en Morelia, el 19 de octubre de 2025, rumbo a Tierra Caliente, ahí se trasladó al Tianguis Limonero, y en ese lugar cambió de vehículo. Luego se dirigió a Cenobio Moreno y presuntamente se reunió con Carlos Alejandro “N” y Marco Antonio “N”, El Pilones, y posteriormente fue privado de la vida ese mismo día.

Fue trasladado en su propio vehículo al sur de Apatzingán y encontrado un día después en el camino Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas. El fiscal detalló que se dio seguimiento a los teléfonos que tenían de Carlos Alejandro “N” para identificar “esos momentos de la tarde del 19 de octubre, cuando Bernardo fue citado o fue mandado llamar a esa región”.

Además, se solicitó un cateo al rancho de El Bótox y se realizaron pruebas periciales, una de las cuales arrojó que la huella del neumático de la camioneta de Bernardo Bravo quedó en el lodo en el rancho del líder criminal. Y también se encontraron residuos hemáticos que se cotejaron con pruebas de ADN. Con esto, se tiene científica y técnicamente probado que el homicidio fue justo en este lugar.

El personal de seguridad dio seguimiento a los enlaces de comunicación de varios personajes, hasta que finalmente, en días pasados, se empezó a tener la ubicación de Marco Antonio “N” en la parte oriente de Michoacán. Según los datos, El Pinoles fue quien probablemente citó o era el intermediario para que Bravo se acercara a esa entrevista en Cenobio Moreno, donde fue asesinado.

En octubre del año pasado la Fiscalía del Estado dio a conocer que ya se estaban realizando las investigaciones correspondientes en torno al caso. Incluso, días después de que se reportó el asesinato del líder limonero, su titular declaró a medios de comunicación que se tenían identificados a presuntos responsables.

“Están identificados los autores intelectuales y estamos checando ya los temas de quién pudo estar en el momento, pero sí ya lo hemos mencionado, es el líder criminal de esta zona, de Los Blancos de Troya, denominado o apodado El Bótox”, señaló Torres Piña.

Ramírez Bedolla añadió que la detención del capo es “un golpe contuso, directo a la extorsión”, con el cual se está haciendo justicia por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, y añadió que este sujeto cuenta con siete órdenes de aprehensión a nivel local, además de las fichas de búsqueda de EU.

“Debido a sus actividades delictivas, el Gobierno de Estados Unidos giró órdenes de presentación en su contra y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. En México, cuenta con más de siete órdenes de aprehensión locales, sumadas a los procesos federales que motivaron su traslado inmediato a la Ciudad de México”, dijo.

Ramírez Bedolla reconoció la estrecha coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para ejecutar este operativo.

DESACTIVAN BOMBAS. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán localizaron y desactivaron 48 artefactos explosivos improvisados en la zona serrana de Apatzingán.

Los elementos de la Guardia Civil y del Ejército realizaban un operativo en las inmediaciones de la localidad de Cenobio Moreno, lugar donde detectaron los artefactos; de manera inmediata establecieron un perímetro para resguardar la zona.

Al sitio arribaron elementos del Grupo de Respuesta Especializada, quienes neutralizaron los dispositivos, los cuales contaban con modificaciones para usarlos a través de drones que son usados para vigilar y extorsionar a limoneros.

“En toda la Tierra Caliente se mantiene activo el esquema de seguridad y prevención del delito entre las fuerzas estatales y federales para garantizar la tranquilidad de la población. Ante la presencia de cualquier artefacto explosivo, se recomienda extremar precauciones y solicitar el apoyo de las autoridades”, dijo la SSP.

Acorralado ı Foto: Especial

“Es un paso, pero aún no llega la justicia”

› Por Ángel Molina

La captura de César Alejandro “N”, El Bótox, es un avance relevante, pero aún no se logra alcanzar justicia plena por el asesinato del empresario y líder limonero Bernardo Bravo, sostuvo su viuda, Amelí Gissel Navarro Lepe.

“La detención de El Bótox es un paso, importante, sí, pero un paso. La justicia aún no la hemos alcanzado. Seguimos exigiendo justicia plena por el homicidio de mi esposo, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán, asesinado de manera cobarde”, aseguró.

En conferencia, afirmó que, pese a la detención del presunto responsable, las familias de las víctimas mantienen su exigencia de que se esclarezcan por completo los hechos y se sancione a todos los involucrados, tanto autores materiales como intelectuales. Subrayó que la presión social y mediática ha sido clave para evitar que el caso quede en la impunidad.

“Esta detención es resultado de la presión constante de las familias víctimas, de la sociedad y de los medios de comunicación que no han permitido que este caso quede en la impunidad. No vamos a descansar hasta que se castigue a todos los responsables, materiales e intelectuales, y se haga justicia verdadera”, sentenció.

Navarro Lepe reconoció la actuación de las autoridades en esta etapa del proceso, aunque les demandó continuar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, pues, dijo, la justicia aún no ha sido alcanzada.

Al finalizar su pronunciamiento, lanzó un llamado para frenar la violencia en Michoacán y combatir al crimen organizado, además de reiterar su exigencia de justicia para su esposo y para todas las víctimas.