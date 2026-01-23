Director de FBI agradece colaboración del Gobierno de México tras detención de Ryan Wedding

El director del FBI, Kash Patel, expresó este viernes su reconocimiento al gobierno mexicano por la “gran cooperación” que permitió la captura de Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense de snowboard, acusado de convertirse en un importante operador del narcotráfico internacional vinculado al Cártel de Sinaloa.

El arresto del exdeportista, quien figuraba entre los 10 más buscados por la agencia federal estadounidense, marca un hito en la colaboración binacional contra las redes del crimen organizado que operan entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

Wedding, de 44 años, presuntamente permaneció oculto en territorio mexicano durante más de una década mientras coordinaba el transporte de centenares de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.

El Departamento de Justicia estadounidense lo señala como cabecilla de una organización criminal que empleaba tácticas de intimidación incluyendo homicidios, además de enriquecerse mediante el lavado de dinero procedente del narcotráfico, cargos por los cuales fue formalmente acusado en noviembre de 2025.

“Gracias al liderazgo y compromiso del Presidente Donald Trump con las fuerzas del orden a nivel mundial, esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI capturaron a nuestro sexto fugitivo más buscado”, anunció Patel a través de sus redes sociales.

El funcionario extendió su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al embajador estadounidense Ron Johnson por su colaboración en el operativo.

🙏En conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, agradeció a México por la detención de Ryan Wedding, a quien clasificó como un "Chapo de la era actual".

Este resultado se da después de la visita oficial de Patel a México este jueves, en la que mantuvo encuentros con… pic.twitter.com/EBXoaz8K7N — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 23, 2026

La detención se concretó después de que el FBI elevara la recompensa por información sobre los integrantes de su lista de más buscados a un millón de dólares.

Ryan Wedding era perseguido desde 2024 por delitos relacionados con tráfico de cocaína y asesinato, identificado como pieza fundamental en una estructura criminal que movilizaba la droga desde Colombia, atravesando México y el sur de California, hasta distribuirla en Estados Unidos y Canadá como parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch proporcionó detalles sobre el operativo, revelando que Wedding “se entregó voluntariamente el jueves en la Embajada de los Estados Unidos”.

La captura ocurrió tras la visita del director del FBI a la Ciudad de México, donde sostuvieron reuniones con el equipo de la Secretaría de Seguridad y con la Oficina de la Fiscalía General de la República para coordinar acciones conjuntas.

Durante estos encuentros bilaterales, las autoridades reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas para detener generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

García Harfuch informó que Patel regresó a Estados Unidos trasladando a dos personas de alto perfil: Ryan Wedding y otra persona no estadounidense también incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI, quien fue detenida por autoridades mexicanas.

“Este es un día crucial para una Norteamérica y un mundo más seguros, y un mensaje: quienes infrinjan nuestras leyes y perjudiquen a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia”, enfatizó el director del FBI.

Las autoridades acordaron continuar la cooperación bilateral en beneficio de ambas naciones, garantizando el pleno respeto a la soberanía e integridad territorial mexicana en futuras operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

En tanto, la Fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó la detención del exatleta Ryan Wedding, quien figura entre los fugitivos más buscados por el FBI.

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026

FGR