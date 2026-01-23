¿Quién es la esposa de Ryan Wedding, el exatleta ligado al Cártel de Sinaloa?

Tras la detención en México y el traslado a Estados Unidos del exesquiador olímpico canadiense Ryan James Wedding, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, también ha tomado relevancia el perfil de su esposa, Miryam Andrea Castillo Moreno, quien está bajo la mira de las autoridades por su presunta participación en la estructura criminal que dirigía su esposo.

Ryan James Wedding ı Foto: Especial

¿Quién es Miryam Andrea Castillo Moreno?

Miryam Andrea Castillo Moreno es identificada en documentos oficiales estadounidenses como esposa de Ryan Wedding y operadora clave de su red de tráfico internacional de drogas.

Según informes, Castillo Moreno habría tenido un papel más allá del matrimonio; colaboró activamente en las finanzas y operaciones de la organización vinculada al Cártel de Sinaloa.

TE RECOMENDAMOS: En Puebla Mario Delgado inicia entrega de 44 mil 559 tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina en Puebla

De acuerdo con las autoridades de EU, Castillo Moreno estaría acusada de:

Lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se le señala por administrar y trasladar recursos obtenidos del tráfico de cocaína dentro de la red que dirigía su esposo.

Apoyar actos de violencia. Autoridades federal norteamericanas la vinculan con acciones que habrían facilitado actos violentos de la organización.

Facilitar operaciones financieras en México. Funcionaría como pieza clave para mover recursos, incluso a través de mecanismos complejos ligados al lavado de dinero.

Por estas razones, fue incluida en una lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permite bloquear bienes y restringir transacciones para quienes apoyan redes de narcotráfico internacional.

El arresto de Ryan Wedding: de olímpico a fugitivo buscado

Ryan Wedding, de 44 años, fue un snowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Años después, se convirtió en el presunto líder de una sofisticada operación transnacional de tráfico de cocaína que, según el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, movía decenas de toneladas de cocaína desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos y Canadá con ganancias que superarían los mil millones de dólares.

¿Qué se sabe sobre su relación y familia?

Aunque hay detalles contradictorios en algunos medios respecto al estatus exacto de su relación (algunos refieren a Castillo Moreno como “esposa separada” o “esposa en el pasado”), hasta finales de 2025 los documentos oficiales estadounidenses la identificaban como su esposa y colaboradora en la red criminal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL