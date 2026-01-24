Alertan por crisis de desabasto en antirretrovirales

Marcha por el Día de Lucha contra el VIH/Sida, en la CDMX, el 1 de diciembre.

Organizaciones civiles advirtieron que México enfrenta una crisis en el suministro de medicamentos para personas que viven con VIH, situación que, afirman, se ha extendido a por lo menos 24 estados de la República, con afectaciones señaladas principalmente en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, así como en instituciones federales de salud.

El problema ocurre en un contexto donde el número de personas que viven con VIH ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, en 2019 se estimaban 270 mil personas con VIH, mientras que para 2024 la cifra ascendió a 400 mil, lo que incrementa la demanda de tratamientos antirretrovirales y de herramientas de prevención como la Profilaxis Preexposición (PrEP).

Colectivos y activistas señalan que el desabasto no sólo implica retrasos, sino cambios en la forma de entrega de medicamentos. En la Ciudad de México, refieren, pacientes que antes recibían dotaciones para varios meses ahora obtienen tratamientos para apenas 30 días.

Kenya Cuevas, directora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias, advirtió que esta situación afecta directamente la adherencia a los tratamientos.

“Antes te daban tres o cuatro meses de tratamiento, era una estrategia para asegurar la adherencia. Hoy sólo te dan un mes, y eso complica la vida de cualquier persona”, denunció.

Subrayó que la interrupción o irregularidad en la entrega de antirretrovirales puede tener consecuencias graves, “no estamos hablando de un medicamento cualquiera, estamos hablando de tratamientos que sostienen la vida de las personas”, enfatizó, y explicó que “cuando se rompe la adherencia, el virus puede volverse resistente a los medicamentos”.

La activista subrayó que la falta de antirretrovirales y de medicamentos para la PrEP impacta tanto a quienes ya viven con VIH como a quienes buscan prevenir la infección, en un contexto donde los casos continúan en aumento en el país.

Especialistas en salud pública han advertido que la falta de continuidad en el tratamiento puede derivar en resistencia a medicamentos, aumento de carga viral y mayores riesgos de transmisión.

Además, la reducción en el acceso a la PrEP (estrategia preventiva para personas con alto riesgo de exposición al virus) podría frenar avances logrados en los últimos años en materia de prevención.

El infectólogo Alejandro Macías, explicó que el tratamiento contra el VIH no puede manejarse con intermitencias, “los antirretrovirales funcionan manteniendo al virus suprimido de manera constante. Si el paciente deja de tomarlos por días o semanas, el VIH vuelve a replicarse rápidamente y aumenta la carga viral en sangre”, detalló, y agregó que uno de los principales riesgos es la generación de resistencia, “cuando el virus se expone a niveles irregulares de medicamento, puede mutar. Eso provoca que los fármacos de primera línea dejen de funcionar y obliga a usar tratamientos más complejos.