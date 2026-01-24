Cercan México y EU al 6.o más buscado por FBI y logran que se entregue

Ryan Wedding, al llegar ayer al aeropuerto de California, escoltado por agentes del FBI.

El exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, un presunto capo canadiense de la droga, vinculado al Cártel de Sinaloa y considerado el sexto más buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se entregó a las autoridades mexicanas tras un cerco establecido por mandos de México y Estados Unidos.

Wedding, ciudadano canadiense de 44 años, fue detenido en la Ciudad de México el jueves por la noche, según informó el director del FBI, Kash Patel.

“Sólo para que vean lo malo que es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el narcotraficante más grande de la era moderna. Es El Chapo de esta era, un Pablo Escobar de esta era, y pensó que podía evadir a la justicia”, dijo.

El Dato: En 2008 El Jefe o El Toro fue condenado a 4 años por intentar comprar droga a un agente encubierto de EU. Al salir consolidó su alianza con el Cártel de Sinaloa, según medios.

El funcionario también destacó la detención, por parte de México, de otro fugitivo la semana pasada, Alejandro Rosales Castillo, quien fue trasladado a EU en el mismo avión que Wedding.

Patel aseguró que el Gobierno mexicano colaboró con EU para detener a Wedding: “Esta fue una gran operación que se logró gracias al éxito interinstitucional. Quiero dar un tremendo llamado de reconocimiento al Gobierno de México, a la Presidenta (Claudia Sheinbaum), al secretario (Omar García) Harfuch y a los militares y agentes del orden mexicanos, quienes trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para el arresto de Ryan Wedding anoche (jueves) en Ciudad de México”.

La captura ocurrió tras la visita del director del FBI a la CDMX, donde sostuvo reuniones con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) para coordinar acciones conjuntas.

Durante estos encuentros bilaterales, las autoridades reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas para detener generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

COLABORACIÓN. El embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, afirmó que la entrega voluntaria de Wedding derivó de los esfuerzos conjuntos de México y EU, y representa un avance concreto en el combate al crimen organizado, que se inscribe en la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar de manera frontal el tráfico de fentanilo.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de EU, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación. Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos.

“El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas y da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen”, indicó.

Johnson enfatizó que México y EU son “socios clave” en este esfuerzo y que la cooperación bilateral se ha mantenido sobre la base del respeto mutuo.

En México, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, también confirmó la detención por “autoridades mexicanas” del exolímpico canadiense.

“El director del FBI partió hoy rumbo a EU, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de EU. El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”, publicó en redes sociales.

García Harfuch precisó que estas acciones se llevaron en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno estadonidense.

También se pronunció al respecto la fiscal general de EU, Pam Bondi, quien presumió en redes sociales: “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia @FBI han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI: Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”.

Bondi agregó que Wedding fue trasladado a su país, donde enfrentará la justicia, y aprovechó para destacar el “liderazgo de ley y orden del presidente Trump”, el trabajo del director del FBI, Kash Patel, y del embajador Johnson y de México.

“El director Patel ha trabajado incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos a nuestro excelente embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas su apoyo en este caso”, sostuvo.

RECLAMA CRÉDITO. El gobierno de Canadá también celebró el arresto de Ryan Wedding y elogió la coordinación de las fuerzas del orden con México y EU que condujeron a esta captura. Gary Anandasangaree, ministro de Seguridad Pública, destacó la participación de su país en los esfuerzos transinstitucionales que llevaron a la detención.

“Así es una colaboración transfronteriza eficaz entre las fuerzas del orden de Canadá, Estados Unidos y México: socios trabajando juntos para proteger la seguridad pública”, escribió en su cuenta de X.

En este sentido expresó su agradecimiento a la Policía Montada Real Canadiense y reconoció a los elementos del FBI y a “todos los socios policiales” de las tres naciones.

CAPOS PROLÍFICOS. Cuando autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por el fugitivo en noviembre de 2025, la fiscal Bondi describió la supuesta operación de Wedding como “una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”.

Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles, dijo que se esperaba que Wedding, quien llegó ayer a California, comparezca por primera vez ante el tribunal federal el lunes. Añadió que los investigadores trabajaron durante más de un año para arrestarlo.

“Ryan Wedding atormentó a varias personas y a varias familias que nunca volverán a ser las mismas, pero hoy obtienen la justicia que buscaban”, dijo.

Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, ha sido acusado de dirigir una importante red de narcotráfico que transportaba cocaína desde Colombia, a través de México, hasta EU y Canadá. El director del FBI dijo que dirigía su presunta operación como miembro del Cártel de Sinaloa y que se cree que llevaba más de una década escondido en México.

En noviembre, Wedding fue acusado de ofrecer una “recompensa multimillonaria” por un testigo federal que estaba involucrado en un caso de narcóticos en su contra.

Según el FBI, Wedding y su segundo al mando, Andrew Clark, de 34 años, supuestamente también ordenaron el asesinato de dos miembros de una familia canadiense en 2023 en represalia por un envío de drogas robado.

El experto en seguridad, Leopoldo Rodríguez, destacó en Al Mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el hecho de que Wedding se entregara tras el cerco que se estableció alrededor de él.

“Se entregó derivado del cerco que ya le habían puesto desde septiembre en el que, incluso, hubo un decomiso de bienes de lujo y dinero en efectivo”, comentó.

Consideró que más allá del hecho de revisar al personaje, “lo que vale la pena analizar ahora es que estamos en una evidente relación asimétrica con EU, que no es de ahora, pero que es más evidente, ante los rumores de la existencia de información de muchos líderes políticos” vinculados con el crimen.

También opinó que esta detención refleja la urgencia de México por entregar varias cabezas de estas organizaciones de tráfico de drogas “para apaciguar la ira del volcán que traen encima”.

La gran pregunta es si con todo esto “¿ya se acabó el problema?”, concluyó.