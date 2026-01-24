Detienen a Nancy ‘N’, alias ‘Valeria’, en Edomex; la vinculan con ‘La Chokiza’

Autoridades federales y estatales detuvieron en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a Nancy “N”, alias “Valeria”, mujer de origen colombiano identificada como presunto alto mando de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, vinculado con el grupo criminal “La Chokiza”.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Nancy “N” fue detenida tras un operativo coordinado entre instituciones estatales y federales, encabezadas por la Secretaría de Marina.

El operativo siguió a la captura de dos presuntos cómplices en semanas recientes, entre ellos Alejandro “N”, alias “El Choko”. Después de estas detenciones se identificó un domicilio presuntamente utilizado para llamadas de extorsión y venta de droga.

Así, tras un cateo en el domicilio, Nancy “N” fue aprehendida en posesión de narcóticos y cartuchos para armas de fuego en uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin autorización legal.

Por estos hechos, la detenida y los indicios fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica.

A Nancy “N” le fue ofrecido comunicarse con su representación consular, opción que rechazó.

En el operativo para su detención participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Metropolitana de Ecatepec y la FEMDO.

De acuerdo con reportes, Nancy “N” habría ocupado el lugar que dejó tras su detención Zulma Yanet “N”, alias “La Güera”, en la jerarquía de la facción criminal “Golden Roma”, vinculada a “La Chokiza”.

“Golden Roma” está identificado como una organización presuntamente dedicada a la extorsión y al esquema fraudulento de los “préstamos gota a gota”. Además, se vincula con otros delitos como homicidios y secuestros.

