SCJN aclara que retrato de Lenia Batres no se realizó ni se pagó

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que el retrato de la ministra Lenia Batres encargado a la artista Diana Carolina López, con un costo de más de 40 mil pesos, no se llevó a cabo y, en consecuencia, no se pagó dicha cantidad.

A través de un comunicado, la SCJN se refirió a los reportes de prensa sobre un contrato publicado en su plataforma referente a la elaboración del retrato de la ministra, por un costo de 40 mil 600 pesos.

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN. ı Foto: scjn.gob.mx

Al respecto, la SCJN aclaró que, si bien este contrato se redactó y se publicó, no terminó de cumplirse debido a que la artista declinó realizar el trabajo por “compromisos y actividades previamente programadas”.

Por lo anterior, aclaró que en ningún momento se realizó el citado pago de 40 mil 600 pesos, y que si el contrato seguía visible en la plataforma era porque, erróneamente, se olvidaron de retirarlo.

A pesar de la adjudicación, nunca se formalizó la relación contractual, por lo que el servicio no se llevó a cabo y no hubo erogación por parte de la institución, ya que la propia artista declinó realizar el trabajo por ‘compromisos y actividades previamente programadas’, como quedó asentado en un escrito que presentó ante este Alto Tribunal el 16 de octubre de 2025 Suprema Corte de Justicia de la Nación



Indebidamente, se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que ocasionó que el instrumento contractual permaneciera disponible Suprema Corte de Justicia de la Nación



Finalmente, la SCJN aclaró que la comisión de un retrato para la ministra Lenia Batres no responde a un tema personal, sino que todos quienes ocupan el cargo solicitan esta representación como parte de “una práctica institucional de registro histórico”.

Estos retratos documentan distintas etapas en la historia del país y reflejan la labor de quienes, en su momento, tuvieron la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución Suprema Corte de Justicia de la Nación



El medio digital Libro Negro publicó originalmente que se había firmado un contrato referente a la elaboración de un retrato para la ministra Lenia Batres por el citado monto. Sin embargo, posteriormente, la misma cuenta informó que, según declaraciones directas de la artista, el trabajo no se había llevado a cabo.

