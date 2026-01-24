Sheinbaum anuncia obras en beneficio de Tamaulipas: ‘cuando no hay corrupción alcanza para más’, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en Tamaulipas se implementan los Programas para el Bienestar en beneficio de 816 mil personas, se repavimentarán 407 kilómetros de carreteras federales, se construirá el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa y se crearán nuevos puentes, así como obras en materia de agua y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México.

“Carreteras: de San Luis a Tampico, de Veracruz hasta Reynosa. Nuevo puente Nuevo Laredo, repavimentación de las carreteras federales, escuela para Reynosa, una nueva preparatoria, nuevo instituto tecnológico. Obras de agua, riego eficiente para más alimento para llevar agua a las comunidades y para cerrar las obras del Tren México-Nuevo Laredo, que ya lo estamos construyendo. Cuando no hay corrupción, alcanza para más y además los Programas de Bienestar”, enfatizó desde Reynosa.

El objetivo, destacó, es garantizar que las mexicanas y los mexicanos vivan con bienestar, con garantía de todos los derechos, desde la salud, la educación y la vivienda.

“¿Qué queremos? El bienestar del pueblo de México. Que todas y todos los mexicanos tengan una buena alimentación tres veces al día, que todos tengan acceso a la educación de sus hijos, tengan acceso a la salud, tengan acceso a la vivienda” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su gira de trabajo en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, detalló que en Tamaulipas se destinan 23 mil millones de pesos para los Programas para el Bienestar, entre los que se incluye el programa Salud Casa por Casa , con el cual 520 enfermeras y enfermeros han brindado 23 mil 300 consultas, además de que la siguiente semana arrancan en la entidad las Farmacias para el Bienestar .

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó, entre las obras prioritarias en Tamaulipas, el MegaBachetón, que repavimentará 407 kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje con inversión de 2 mil 73 millones de pesos; intervendrá este año la carretera Ciudad Valles-Tampico; se construye el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa, cuya obra concluye en 2026, y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren Golfo de México.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, resaltó que en materia hídrica son tres proyectos principales con una inversión total de cerca de 10 mil millones de pesos:

El Acueducto Guadalupe Victoria I, que tendrá 54 kilómetros en beneficio de 350 mil personas, al duplicar el agua que reciben las familias de la zona, así como una nueva planta potabilizadora con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos

Tecnificación de más de 27 mil hectáreas en dos Distritos de Riego para ahorrar agua equivalente a abastecer tres veces y medio a Reynosa, con 6 mil millones de pesos de inversión a lo largo del sexenio

Inversión de 691 millones de pesos para casi 600 acciones como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la derecha, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina. ı Foto: Cortesía

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, explicó que en Tamaulipas hay cuatro proyectos estratégicos que serán realizados:

Reestructuración del sistema de transporte de Tampico, Madero y Altamira , lo que incluye un corredor de carril confinado de 15.65 kilómetros, 33 estaciones, dos terminales y rutas alimentadoras. Beneficiará a 300 mil personas, a través de una inversión de 2 mil 600 millones de pesos

Conexión de la autopista desde Cadereyta al Libramiento Sur de Reynosa , con la ampliación de dos a cuatro carriles, con una longitud de 28 kilómetros y una inversión estimada de 3 mil 950 millones de pesos, creando 900 empleos directos y mil 350 indirectos

El corredor del Golfo de México , que contempla 514 kilómetros, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado, con una inversión de más de 35 mil millones de pesos. Conectará el centro y sur del país con la frontera, reducirá en 4.5 horas el tiempo entre la Ciudad de México y el puente Nuevo Laredo Tres y en tres horas de Villahermosa a Reynosa. Generará 105 mil empleos directos y 76 mil indirectos

Los Puentes Nuevo Laredo cuatro y cinco que continúan en análisis

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, afirmó que gracias a los programas y pensiones se implementa un verdadero estado de bienestar, que en el estado benefician a uno de cada cuatro habitantes.

La derechohabiente del Pensión Mujeres Bienestar, Ana Amelia Tolentino Juárez, destacó que los programas para el Bienestar son un apoyo para que las mujeres estén tranquilas, por ello agradeció la creación de dichos programas.

