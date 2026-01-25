Ingresan a ‘El Botox’ al penal del Altiplano, vinculado a proceso por delincuencia organizada

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, fue ingresado este domingo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, después de haber sido vinculado a proceso por varios delitos, incluidos contra la salud y extorsión.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, “El Botox”, quien fue vinculado a proceso tras una larga audiencia celebrada el sábado, fue finalmente ingresado este domingo al penal de máxima seguridad, en donde permanecerá bajo prisión preventiva.

#FGR obtuvo este día vinculación a proceso en contra de César “N”, Eder “N” y Esteban “N”, por su probable participación en diversos delitos.



Más información ▶️ https://t.co/nmrMtdYXRz pic.twitter.com/hRdT2OIprq — FGR México (@FGRMexico) January 25, 2026

“El Botox” fue ingresado al “Altiplano” junto con otros dos presuntos colaboradores: Eder “N” y Esteban “N”, quienes son acusados de delitos similares a los que se le imputan al primero.

El sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que César “N”, “El Botox”, está siendo procesado por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

También, por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Eder “N”, ingresado al “Altiplano” junto con “El Botox”, es procesado por los mismos delitos, mientras que Esteban “N” únicamente por los últimos tres.

Durante su audiencia del sábado, “El Botox” admitió ser líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, que se dedica principalmente a la extorsión en la región de Tierra Caliente, especialmente contra el sector limonero.

“El Botox” también es señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre del año pasado.

Además, “El Botox”, quien había sido detenido en 2018, contaba con al menos siete órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión. Se le vincula con casos anteriores de homicidio, entre ellos a dos agentes de la FGR.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am