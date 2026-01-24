Vinculan a proceso a ‘El Botox’; dictan prisión preventiva y lo trasladan al penal de El Altiplano

"El Botox" es trasladado al penal El Altiplano, tras audiencia de vinculación a proceso.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, fue vinculado a proceso este 24 de enero y permanecerá en prisión preventiva en cuanto sea trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras una audiencia virtual que se extendió por varias horas, un juez también vinculó a proceso a Eder “N” y Estaban “N”, detenidos junto a “El Botox” el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que “El Botox” y Eder “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo, y contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Se espera que en las próximas horas “El Botox” sea trasladado de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, hasta El Altiplano.

De acuerdo con el reportero Mario Rodríguez, de Milenio, durante la audiencia “El Botox” admitió ser el cabecilla de Los Blancos de Troya, así como su responsabilidad en el delito de extorsión contra el sector limonero en Michoacán.

“El Botox” es señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como el presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

"El Botox" y las otras dos personas detenidas fueron trasladado a la Ciudad de México. ı Foto: Especial

El presunto líder criminal contaba con al menos siete órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión, la última, precisamente, por el asesinado de Bernardo Bravo, según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“... cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión. (...) Las órdenes de aprehensión se van a cumplimentar directo en los reclusorios ”, añadió el pasado 22 de enero, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La captura de “El Bótox” representa el segundo golpe a la cúpula de Los Blancos de Troya. El primero ocurrió el 17 de diciembre de 2025, con la detención de Juan Ramón Zepeda Ayala, alias “El Chaparro”, Juan Manuel Salas Vázquez y José de Jesús González Ureña, integrantes del grupo delictivo que presuntamente operaban drones y explosivos en Apatzingán para presionar a limoneros, a quienes cobraban derecho de piso.

Con información de Ángel Molina y Yulia Bonilla.

