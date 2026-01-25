¿Hay clases mañana lunes 26 de enero? Estos estados suspenden actividades por frío extremo

Las autoridades educativas de distintos estados del país anunciaron la suspensión de clases presenciales ante las condiciones severas generadas por la tercera tormenta invernal de la temporada, en combinación con un frente frío y una masa de aire ártico que han provocado temperaturas bajo cero, heladas y fuertes vientos.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal escolar, así como reducir riesgos durante los traslados, particularmente en comunidades serranas y del norte del país.

Bajas temperaturas. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué estados han aplicado medidas escolares?

Chihuahua:

En esta entidad, las clases presenciales en educación básica se suspenden y pasarán temporalmente a enseñanza a distancia, debido a la caída de nieve en varias regiones y a los pronósticos de temperaturas extremas.

Puebla:

Las autoridades anunciaron la suspensión de clases en miles de planteles, principalmente en zonas de la Sierra Norte y Nororiental, donde se esperan descensos marcados de temperatura.

Tamaulipas:

La Secretaría de Educación estatal informó que en municipios donde las temperaturas lleguen a 0 °C o menos, las clases presenciales quedarán suspendidas; en otras zonas, la asistencia queda a criterio de los tutores.

Nuevo León:

Ante el avance del Frente Frío número 31 y el marcado descenso de temperaturas en la región, el gobernador Samuel García anunció que la asistencia escolar los días lunes 26 y martes 27 de enero será opcional para educación básica.

Esto significa que las escuelas permanecerán abiertas y con personal, pero la decisión de enviar o no a los alumnos a clases quedará en manos de madres y padres de familia, debido al pronóstico de temperaturas cercanas o por debajo de los cero grados durante la madrugada.

AVISO IMPORTANTE NUEVO LEÓN



Con el propósito de salvaguardar la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, y ante el ingreso a la entidad del Frente Frío número 31, la asistencia a clases de los días lunes 26 y martes 27 de enero quedará a consideración de madres y… pic.twitter.com/lnmPCTXlHl — Samuel García (@samuel_garcias) January 25, 2026

Coahuila:

En esta entidad, autoridades educativas informaron la suspensión de clases en algunas regiones y la modificación de horarios de entrada y salida en otros municipios, como medida preventiva ante la llegada de una masa de aire polar que provocará temperaturas extremadamente bajas, heladas y condiciones adversas durante las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que este sistema invernal continuará generando descensos de temperatura significativos, posibles heladas, rachas de viento fuertes y baja visibilidad en carreteras, particularmente en el norte y centro del país.

Estas condiciones representan un riesgo para la salud, especialmente de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, por lo que las autoridades han optado por medidas preventivas en el ámbito educativo.

Recomendaciones oficiales

Las dependencias de Protección Civil y autoridades educativas han pedido a la población:

Abrigar bien a toda la familia, especialmente a menores y adultos mayores.

Evitar traslados innecesarios en las horas más frías del día.

Atender informes oficiales y mantenerse actualizados con los avisos climáticos

La tercera #TormentaInvernal ❄️, el #FrenteFrío 30 y su masa de aire ártico ocasionan #Lluvias ☔️ de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, con caída #Nieve o aguanieve 🌨️ en zonas de #Sonora, #Sinaloa, #Durango, #Chihuahua y #Coahuila, y lluvia engelante en… pic.twitter.com/C73LKKatdZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 25, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT