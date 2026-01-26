‘Es falso, no se han emplacado los vehículos, menos en Morelos’: Hugo Aguilar; ‘hasta de evasores de impuestos no están endilgando’

Al centro, Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conferencia de prensa.

Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó presuntas irregularidades en la compra de las camionetas blindadas para las y los ministros, entre ellas la que apuntaba a que las unidades habían sido emplacadas en Morelos y no en la Ciudad de México como corresponde.

Aguilar Ortiz lamentó que, con estas acusaciones, se les está señalando por “evasores de impuestos”, pero aclaró que estos señalamientos son falsos.

Es falso. No se han emplacado los vehículos, menos en el estado de Morelos. Se cubrió la tenencia aquí en la Ciudad de México. [...] Ahora resulta que hasta evasión de impuestos nos están endilgando. Falso, falso. Estamos haciendo las cosas con responsabilidad. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



El ministro pidió “de corazón” que se dé derecho de réplica a los integrantes de la Corte, pues, acusó, se ha generado un escándalo a partir de información incorrecta.

▶️#VIDEO | El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que "la austeridad no es un acto simbólico, es un acto responsable".

Reiteró que los vehículos adquiridos serán destinados a jueces y magistrados que se encuentran en situación de riesgo. Aclaró que esta decisión ya fue conversada con Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial, y que cuenta con el respaldo de ministras y ministros.

Hay que dejar claro que no se afectan las arcas del pueblo ni el funcionamiento institucional o financiero de la Corte. Es una salida responsable y adecuada Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



Sobre el costo de las camionetas, precisó que no fue de 3.5 millones de pesos, como se ha señalado, sino de 2.4 millones, monto que, incluso, está por debajo del precio de mercado.

“Se negoció hasta el último minuto para reducir el costo”, aseguró el ministro presidente.

Finalmente, aseguró que la SCJN mantiene una postura de apertura ante las críticas.

Escuchamos, atendemos, respondemos y vamos a caminar al lado del pueblo… bienvenida a la crítica. Yo solamente pido que se haga con responsabilidad, que lo que esté mal nos lo señalen, pero lo que no, revisen Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



