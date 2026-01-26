Mundial Social 2026: estos son los mundialitos, actividades y fechas de inscripción

El Gobierno de México presentó el Mundial Social 2026, un programa nacional que busca integrar a todos los sectores de la población en la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa contempla 74 mundialitos y actividades que se desarrollarán a lo largo del año en los 32 estados del país.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde distintas dependencias federales explicaron que el proyecto forma parte de una política pública enfocada en la inclusión, la salud, el deporte y la cohesión social.

La #MañaneraEnBreve de la presidenta @Claudiashein:



⚽ Mundial Social México 2026, 74 torneos de fútbol.



🎤 Venta justa de boletos para conciertos.



✅ Bienestar, objetivo de nuevo modelo económico. pic.twitter.com/6aWH66QFZU — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 26, 2026

De acuerdo con el programa oficial, el Mundial Social 2026 se articula a través de 10 ejes:

Mundialitos y copas (torneos) Vive saludable, juega feliz Mundialito de robótica Conoce México Fiestas México 2026 Récord Guinnes Nuestra grandeza cultural Quién es quién en el Mundial Murales / arte urbano Canchas / recuperación de espacios

Copa Nacional Escolar 2026

La Secretaría de Educación Pública convocó a la Copa Nacional Escolar 2026, dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, en ramas femenil y varonil.

Las inscripciones iniciarán el 2 de febrero en copaescolar.sep.gob.mx. Las competencias escolares se realizarán en febrero y marzo, la etapa nacional de abril a mayo y la gran final nacional en junio, en el Estadio Olímpico Universitario.

Conoce la Copa Escolar Nacional 2026, dirigida a estudiantes de primarias, secundarias y bachilleratos de todo el país, en las ramas femenil y varonil.



📝📅 Las inscripciones iniciarán el próximo 2 de febrero.

🏟️🏆 Las finales del torneo se disputarán en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/KF8Usif3Pq — Mario Delgado (@mario_delgado) January 26, 2026

Copas Nacionales CONADE

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte organizará seis copas: Copa Escolar, Copa CONADE (11 vs 11), Copa Paralímpica, Copa de Barrio, Copa Edad de Oro, con futbol caminando para mayores de 60 años, y la Copa de los Trabajadores, dirigida a personas mayores de 18 años.

¡Qué chulada de copas! 🏆🔥



Esta mañana presentamos las copas de nuestro Mundial Social 2026 ⚽

*Copa CONADE

*Copa Paralimpica

*Copa Barrio

*Copa Edad de Oro

*Copa Trabajadores pic.twitter.com/Tn9SLEv4yc — CONADE (@conadeoficial) January 26, 2026

Mundialitos y Copa Internacional del IMSS

El IMSS realizará tres mundialitos y será sede de la Street Child World Cup, torneo internacional para adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las inscripciones estarán abiertas del 26 al 30 de enero en los Centros de Seguridad Social. Las finales nacionales se llevarán a cabo en Oaxtepec, Morelos, entre marzo y abril.

Mundial Mujeres Libres

La Secretaría de las Mujeres anunció el torneo nacional Mujeres Libres, cuya convocatoria se publicará el 9 de febrero, con registro del 2 al 15 de marzo y final nacional los días 24 y 25 de octubre. El torneo se desarrollará en cuatro regiones del país.

⚽️ ¡El Mundial se juega con nosotrAs!



En la #MañaneraDelPueblo, la #SecretaríaDeLasMujeres presentó #MundialMujeresLIBRES que forma parte del #MundialSocial.



Esta iniciativa busca que las niñas y mujeres de todo el país se apropien de los espacios públicos a través del deporte.… pic.twitter.com/kxe72Zo1rv — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) January 26, 2026

Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes

Torneo de cascaritas y dominadas que espera más de 500 mil participantes, la convocatoria se lanzará el 1 de marzo, mientras que el registro de ubicaciones y actividades a realizar será del 1 al 25 de marzo.

Copa FutBotMX

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación organizará la Copa FutBotMX, un mundialito de robótica. La convocatoria cierra el 17 de abril, con 55 sedes, participación de 38 instituciones y que tendrá como sede principal el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México.

