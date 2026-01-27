CSP niega operativo con el FBI en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) haya realizado operaciones dentro de territorio mexicano para conseguir la captura del exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los diez hombres más buscados por Estados Unidos debido a sus nexos con el crimen organizado. Además, aseguró que él se entregó a las autoridades, mas no fue una acción de elementos estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, quien estuvo en México la semana pasada, aseguró que la detención del criminal fue gracias a la colaboración entre ambos países.

El Dato: Según la fiscal de EU, Pam Bondi, Ryan Wedding es líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia EU y Canadá.

No obstante, Sheinbaum Pardo aseguró que Wedding se presentó solo ante la embajada y se entregó a las autoridades. Como “mejor prueba” de que se entregó por cuenta propia, expuso la publicación que el exatleta hizo en una cuenta de Instagram afuera de la sede diplomática.

“¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace. Él pone esta publicación, dice: ‘A los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades’. Este mensaje ha sido posteado por un representante. En el contexto de la fotografía, Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en la Ciudad de México, por sus propios pies”, citó.

Además, recordó que, de inmediato al pronunciamiento de Patel, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el embajador Ronald Johnson negaron que hubiera sido de tal manera.

“Cuando llega el director del FBI a Estados Unidos, dice de esta persona canadiense: ‘Hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona’. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Y después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México. Después, hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso, relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad. Esta persona se entrega en la embajada”, dijo.

Además, sostuvo que la visita del director del FBI estaba acordada desde tiempo atrás, en el marco de las reuniones que los equipos de seguridad de ambos países sostienen para acordar acciones que atiendan los problemas de inseguridad en ambos lados de la frontera.

“Estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este Entendimiento de Seguridad que se había planteado. Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI, por parte de las fuerzas federales del Gobierno de México, y estaba detenido”, dijo.

Agregó: “Y, por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense, que se entrega por considerar que era mejor su entrega que seguir bajo persecución; porque tiene un delito en Estados Unidos o tiene carpeta de investigación, abierto un proceso en Estados Unidos. No se llama allá ‘carpeta de investigación’, pero tiene un proceso abierto”.

En este marco, la mandataria reiteró que no se permitirá la intervención de ningún país en territorio mexicano y, en el caso de Estados Unidos, lo que hay es un acuerdo de cooperación.

“Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump. Lo que hay: información que se da, por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos, respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos, solicitando la detención en México. Y, en todo caso, se hace la detención en México. Y algunos de ellos, obviamente, también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país”, dijo.

Exolímpico se declara no culpable de narcotráfico

› Por Ángel Molina

RYAN WEDDING,, exatleta canadiense de snowboard y antiguo competidor olímpico, compareció este lunes ante un tribunal federal en Santa Ana, California, en Estados Unidos, donde se declaró no culpable de múltiples cargos relacionados con narcotráfico y homicidio.

La fiscalía estadounidense lo acusa de liderar una red internacional de tráfico de cocaína que movía grandes cantidades de droga desde Colombia, a través de nuestro país, hacia Estados Unidos y Canadá, supuestamente con vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además de los delitos de tráfico de drogas, Ryan Wedding enfrenta cargos por conspiración para cometer asesinato, manipulación de testigos y otros delitos graves.

En la audiencia, Wedding negó formalmente todas las imputaciones presentadas por el gobierno federal. Su defensa, por su parte, ha asegurado que las acusaciones son únicamente “imputaciones” y no pruebas, y que su cliente ejercerá su derecho a un juicio justo conforme al sistema legal estadounidense.

44 años tiene el exatleta olímpico

Wedding, de 44 años, fue arrestado en México y trasladado a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial. El exdeportista fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y por su captura se ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Entre los delitos que se le imputan también figuran asesinatos vinculados a disputas en el narcotráfico, incluyendo la muerte de un testigo federal en Colombia y varios homicidios en Canadá y Estados Unidos, según las acusaciones formuladas por las autoridades.

El juez federal ordenó que Wedding permanezca detenido sin derecho a fianza. Su próxima audiencia judicial fue programada para principios de febrero de 2026, mientras que el inicio del juicio podría fijarse más adelante en el año.