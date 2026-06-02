Ratifican bloqueo de cuentas ligadas a familia del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas ratificó el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por sus presuntos vínculos con un esquema internacional de lavado de dinero.

El juzgador negó una serie de amparos, así como la protección de la justicia federal a María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, así como a las firmas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, confirmando la legalidad del congelamiento de sus activos financieros.

Además, ordenó que las personas y empresas antes mencionadas también permanezcan en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada ahora por Omar Reyes Colmenares.

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“La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA DE LOURDES CABEZA DE VACA WATTEMBARGER”, indicaba la síntesis publicada en el expediente 721/2021, que fue resuelto el pasado 29 de mayo del 2026. También se desahogaron los expedientes 731/2021 y 733/2021.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Bloqueo es legal por solicitud de colaboración internacional

La resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas concluyó que la medida fue legal, ya que se originó en una solicitud de colaboración internacional, en el marco de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero.

Las cuentas bancarias de la familia del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca permanecían bloqueadas desde el pasado 18 de mayo de 2021, tras una orden de la UIF, tras una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la sentencia, el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

La ratificación del bloqueo de las cuentas bancarias de la familia del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue realizada por el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, electo por voto popular el año pasado.

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JVR