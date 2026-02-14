Niegan amparo a García Cabeza de Vaca y familia

Javier García Cabeza de Vaca, en reunión en diciembre de 2021.

Un juez federal en Tamaulipas rechazó otorgar un amparo solicitado por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene activas las órdenes de captura emitidas en su contra por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La resolución marca un giro judicial tras los beneficios irregulares que anteriormente le concedió un juez ahora inhabilitado.

El Dato: el exgobernador de Tamaulipas cuenta con dos órdenes de aprehensión: ambas por delincuencia organizada y una inlcuye operar con recursos de procedencia ilícita.

El juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, determinó el pasado 11 de febrero negar el amparo al exmandatario panista, a su madre María de Lourdes, su esposa Mariana Gómez Leal, su hermano José Manuel y dos personas más.

La decisión, publicada en la lista de acuerdos del Órgano de Administración Judicial, avaló las actuaciones de la Fiscalía General de la República.

En sus fundamentos, el juzgador federal consideró que la autoridad ministerial acreditó suficientemente la presunción de los delitos y la probable responsabilidad de los solicitantes.

2021 año de emisión de la primera orden de aprehensión

“Apoyado en los datos expuestos por el Ministerio Público, sin requerir verificación plena, corroboración integral ni demostración concluyente”, señaló Escobedo Yáñez en la resolución, agregando que “aún cuando la autoridad responsable haya expuesto fundamentos concisos, éstos cumplen adecuadamente con el parámetro constitucional, pues permiten comprender la lógica de la decisión y evidencian la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura”.

Esta determinación contrasta con las resoluciones que en su momento favoreció el juez Fernando Alvarado, quien fue inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos tras comprobarse que emitió fallos violando la ley en beneficio del exgobernador.

El Tribunal de Disciplina Judicial sancionó a Alvarado por “faltas graves” que “afectaron la administración de justicia”.

Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del organismo judicial, explicó que la sanción contra el juez inhabilitado obedeció a conductas específicas:

“No se sancionó el criterio jurisdiccional del juzgador, sino la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley e ignorar constancias de los autos de carácter esencial”.

García Cabeza de Vaca, quien en 2024 buscó ser candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, enfrenta actualmente dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse. La primera fue emitida en 2021 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la segunda, expedida en 2024, también por delincuencia organizada.

El procedimiento disciplinario contra el juez Alvarado se originó en una queja presentada por un diputado federal en abril de 2024, quien denunció “falta de profesionalismo, notoria ineptitud y descuido” en el desempeño jurisdiccional del servidor público.

La investigación determinó que el magistrado actuó con “desvío de la legalidad” al conceder suspensiones definitivas con efectos que favorecieron indebidamente al político tamaulipeco.