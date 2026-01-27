Detienen a maquinista del tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca

Elementos de Marina y Guardia Nacional en el punto en el que descarriló el tren Interoceánico.

Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del tren de pasajeros del Corredor Interoceánico que descarriló el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, fue detenido.

La detención fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con la ficha, el arresto ocurrió el pasado 26 de enero en Palenque, Chiapas por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Previamente, al informar avances en la investigación del caso, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que se determinó ejercer acción penal contra quienes resulten responsables por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En un mensaje en video, apuntó que tras analizar los registros de la caja negra del tren siniestrado, el descarrilamiento se debió a exceso de velocidad.

“El tren alcanzó velocidades de 111 kilómetros por hora en tramos rectos, donde el límite permitido es de 70; es decir, circulaba 41 kilómetros por encima de lo autorizado. Asimismo, llegó a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el siniestro, cuando la velocidad máxima en ese punto era de 50”, detalló.

Añadió que, entre los trabajos realizados se encuentran inspecciones en la vía ferroviaria, análisis de locomotoras y vagones, levantamientos topográficos, aseguramiento de indicios y la extracción de la caja negra del tren, cuyos datos permitieron reconstruir el comportamiento del convoy antes del siniestro.

La FGR indicó que tras la revisión posterior de la infraestructura y del estado mecánico del convoy no se detectaron fallas que expliquen el descarrilamiento , por lo que la principal línea de investigación se centra en la conducción del tren.

“Una vez analizada la información con la que contamos en este momento es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren, deben cumplir y observar las reglas correspondientes, l o que de las constancias se advierte, no sucedió “, sentenció la fiscal.

En este sentido, aseguró que, las indagatorias continúan para descartar otros factores técnicos, mientras autoridades federales mantienen una mesa de atención a víctimas con diversas dependencias para integrar expedientes médicos y avanzar en la reparación integral del daño.

