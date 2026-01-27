Gobierno federal invertirá 11 mmdp para adquirir más de 800 nuevos equipos de salud

Para este 2026, el Gobierno Federal invertirá 11 mil millones de pesos para la adquisición de más de 800 nuevos equipos de alta tecnología para fortalecer la atención médica que se brinda a la población.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que se tratará de 816 equipos que serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores (ISSSTE), los hospitales de Pemex y los institutos nacionales de salud en la Ciudad de México.

El plan contempla la adquisición 25 aceleradores lineales, que sirve para la atención al cáncer; también 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, 10 equipos de otras tecnologías como angiógrafos, braquiterapias, entre otros por medio de una inversión de 11 mil 257 mdp.

Eduardo Clark García Dobarganes explicó que la planeación se hizo a partir de una valoración para conocer qué es lo que hacía falta al país.

“Tenemos inversiones y tenemos, afortunadamente, todo tipo de tecnología para todas las entidades federativas. Desde las más pequeñas como Aguascalientes, Tlaxcala y Colima hasta las más grandes como la ciudad de México y el estado de México. En todas y cada una de estas tendremos entrega de equipos este 2026 de los 816 equipos médicos de alta tecnología que estaremos adquiriendo, procurando utiliza”, mencionó Eduardo Clark García Dobarganes este martes en Palacio Nacional.

