‘Asesino’, le gritan a Felipe Calderón estudiantes durante cumbre del Sciences Po en París | VIDEO

“¡Asesino, lárgate!”. Así fue recibido el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa por estudiantes en Francia, al asistir a Youth & Leaders Summit de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA), escuela de posgrado del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po.

Previo a la participación del exmandatario en el panel “Se busca: Un Secretario General de la ONU para un mundo fracturado”, un par de estudiantes se manifestaron brevemente en el anfiteatro Émile Boutmy para reclamar al exmandatario por su sangrienta política de seguridad implementada entre 2006 y 2012, conocida como “guerra contra el narco”.

“¡Asesino!”, le gritaban estudiantes a Felipe Calderón, quien se se limitó a sonreír y asentir mientras el moderador señalaba: “bueno, es genial estudiar en un lugar democrático”.

💥🎓 “¡Asesino!”: le gritan a Felipe Calderón en universidad de París



Estudiantes del instituto Sciences Po, en París, increparon al expresidente @FelipeCalderon con gritos de “¡asesino!” y “¡lárgate!” durante su visita a la institución.



📹: @bethcastilloo pic.twitter.com/UHgbRYNIwS — Político MX (@politicomx) January 28, 2026

Como carta de presentación, el programa de la cumbre repasa la trayectoria política de Felipe Calderón, sus cargos y distinciones otorgadas en el extranjero, para justificar su participación en el panel que discurrió en el marco del proceso de selección del próximo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la salida de António Guterres en 2027.

Aunque el exmandatario mexicano suele ser muy activo en redes sociales, no se ha pronunciado respecto a lo sucedido en París. Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta reclamos por sus políticas en materia de seguridad, por su participación en conferencias en el extranjero y por su relación con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado a más de 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr