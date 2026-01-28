Comisión de Segob atenderá a las víctimas y familiares del accidente en el Tren Interoceánico este 2 de febrero

A partir del lunes iniciará el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y sus familiares por el accidente del Tren Interoceánico.

Una comisión interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Gobernación, atenderá a las víctimas y familiares de las 225 personas que viajaban en el transporte, el 28 de diciembre de 2025.

Lo anterior se dio a conocer durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez.

El subsecretario Medina resaltó que desde el primer momento en que ocurrió el lamentable accidente se implementó un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada para las víctimas y sus familias.

“La Presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible. Un trámite que regularmente tarda más de seis meses, lo haremos a la brevedad posible”, indicó.

Por ello, el proceso de atención comienza el lunes, y se hará en comunidades de Oaxaca y Veracruz, que es donde hay el mayor número de víctimas.

“La prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación, y el acompañamiento sensible, personal, en todos los ámbitos, incluido el jurídico, que requirieron las víctimas en ese momento tan complejo. También la atención a sus familias y a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida”, destacó.

Subrayó que, en el proceso de reparación de daño, se eliminarán trámites innecesarios, a fin de hacerlo de manera más eficiente y rápida.

El subsecretario puntualizó que, en las reuniones interinstitucionales, cada una de las víctimas estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, de la Secretaría de Gobernación.

Explicó que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación del daño, recomendada por la FGR; las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los Mecanismos de Solución de Controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía.

Además, en la mesa interinstitucional, a las personas afectadas se les hará la propuesta de la aseguradora, que es parte integral de la solución. Los montos serán diferenciados, tomando en cuenta diversas circunstancias.

Medina dijo que se continuará trabajando todos los días sin interrupciones, hasta que cada persona y cada familia reciban la atención que necesita. “Esa es su instrucción. Y eso es lo que vamos a atender y a cumplir”.

