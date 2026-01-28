¡Listo! Tren ‘El Insurgente’ inaugurará último tramo el lunes, anuncia Sheinbaum

El Tren Insurgente, que corre en el Poniente de CDMX rumbo al Edomex.

El lunes que viene se inaugurará el último tramo que faltaba para poner en marcha el Tren “El Insurgente”, que conectará a la capital del país con Toluca, Estado de México.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 2 de febrero se inaugurará el tramo que va de la estación Santa Fe a Observatorio.

“Vamos a inaugurar ya el tren de Santa Fe a Observatorio. El lunes, lunes 2 de febrero inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio ya para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que aún no se define si la inauguración ocurrirá después o en lugar de la habitual conferencia matutina.

Al adelantar su agenda semanal, Claudia Sheinbaum Pardo también confirmó que el miércoles hablará de temas económicos, como el fondo que alista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo será el de impulsar la inversión pública.

Entre los informes de la siguiente semana, Pemex acudirá para exponer los indicadores de la producción de petróleo y los proyectos dentro del sector.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR