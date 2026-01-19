Tren ‘El Insurgente’ por concluir pruebas operativas, en tramo Santa Fe-Observatorio: SICT

El Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), “El Insurgente”, que construye el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), está por concluir la fase final de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio.

Estas acciones se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, por lo que el tren estará listo para operar en su totalidad en este 2026 a lo largo de sus 57.7 kilómetros que lo conforman, desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

Mediante estas pruebas se analiza el comportamiento del tren en vía:

● En las pruebas dinámicas el tren se mueve a velocidad con carga y en las pruebas estáticas se requiere de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno, para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

● Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Estos ejercicios se ejecutan sobre el viaducto elevado y el Puente Atirantado (único en el mundo por su diseño en curva), ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga.

El tren “El Insurgente” actualmente transporta en promedio 22 mil personas al día de Zinacantepec hasta la estación Santa Fe y una vez concluido beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

Pasará por siete estaciones en su recorrido total: dos terminales y cinco intermedias:

En la Ciudad de México:

● Observatorio

● Vasco de Quiroga

● Santa Fe

En el Estado de México:

● Lerma

● Metepec

● Toluca Centro

● Zinacantepec

Este proyecto ferroviario, además de ser una alternativa que busca disminuir el tránsito vehicular y reducir emisiones contaminantes, contempla una Movilidad Integrada que hará más eficiente la interconexión entre los distintos sistemas de transporte de la Ciudad de México.

● En la estación Vasco de Quiroga conectará con el Cablebús Línea 3 (Vasco de Quiroga-Los Pinos/Constituyentes), lo que permitiría llegar de manera directa a la zona de Chapultepec y Reforma, sin necesidad de pasar por la terminal Observatorio.

● La estación Observatorio será clave para el desarrollo del Centro de Transferencia Modal, se integrará con la nueva Línea 1 del Metro (Observatorio-Pantitlán) y la Línea 12 del Metro (Observatorio-Tláhuac) que continúa en proceso de construcción.

● Tendrá conexión con la Terminal de Autobuses de Observatorio y al CETRAM arribarán unidades del transporte público concesionado, por lo que será un nodo intermodal trascendental para la movilidad y la conectividad metropolitana.

Este proyecto estratégico del Gobierno de México marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos, que destaca por su visión urbana, al mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México.

