PAN exige peritaje internacional e independiente por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados exigió la realización de un peritaje externo, autónomo e internacional sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, al considerar que el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) es “insuficiente, sesgado y orientado a una exoneración anticipada”.

En un posicionamiento, legisladores panistas sostuvieron que la tragedia “no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada por corrupción y negligencia”, y acusaron al gobierno federal de intentar cerrar el caso responsabilizando únicamente al operador del tren, sin atender —dijeron— advertencias técnicas y auditorías previas.

El coordinador del GPPAN, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que existen antecedentes documentados desde 2019 sobre presuntas fallas estructurales, uso de materiales de baja calidad y deficiencias de supervisión.

“Cuando existen auditorías ignoradas y advertencias técnicas documentadas, y aun así se decide seguir operando, no estamos ante un error humano aislado, sino ante una negligencia institucional. La Fiscalía no puede cerrar el caso con una exoneración anticipada”, señaló.

Por su parte, la diputada Diana Gutiérrez cuestionó que el informe de la Fiscalía —según dijo— no haga referencia a auditorías previas y concentre la responsabilidad en un solo eslabón.

“Se protege a quienes supervisaron y autorizaron la obra. Eso no es justicia para las víctimas; es encubrimiento”, expresó.

El diputado Héctor Saúl Téllez sostuvo que la investigación no debe quedar en manos de instancias que pudieran tener conflictos de interés, y pidió que se conozca si han comparecido funcionarios de alto nivel vinculados al proyecto.

En el mismo sentido, el legislador Federico Döring acusó a la Fiscalía de actuar como “defensora de oficio de la corrupción”, y llamó a aplicar estándares de justicia similares a los utilizados en tragedias ferroviarias internacionales.

Acción Nacional planteó, entre otras medidas:

Peritaje internacional e independiente.

Suspensión temporal de operaciones en la Línea Z.

Incorporar las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la investigación.

Publicación íntegra de los dictámenes periciales.

Certificación internacional de seguridad antes de reanudar el servicio.

Reparación del daño a las víctimas.

El grupo parlamentario reiteró su solidaridad con las familias afectadas y sostuvo que la justicia no puede subordinarse a intereses políticos ni a proyectos estratégicos del gobierno.

“La tragedia del Tren Interoceánico no puede resolverse con informes a medias ni con culpables convenientes, sino con verdad, responsabilidades penales y garantías reales de no repetición”, concluyeron.

MSL