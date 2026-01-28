Presidenta Sheinbaum anuncia que a partir del próximo lunes inicia reparación integral del daño tras incidente en el Tren Interoceánico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir del próximo lunes se inicia la reparación integral del daño a victimas y familiares, que incluye además de un monto económico, apoyo en vivienda, becas y todo lo que se requiera tras el incidente ocurrido en el Tren Interoceánico.

“Como siempre, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos. Como bien lo dice Arturo, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Personalmente Arturo Medina estuvo en el lugar, se trasladó ahí y ha estado ahí durante varias semanas atendiendo a los familiares.

El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas “salidas alternativas de justicia” que tienen que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas. Este proceso, ha aceptado la Fiscalía General que se realice lo más pronto posible. Y por ello, a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades, porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con todas las personas que viajaban en el Tren y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida.

Entonces, se va a ir a sus localidades junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Secretaría de Gobernación va a estar coordinando este trabajo. Y ahí, a partir de lo que decida cada una de las familias, de aceptar esta reparación integral: Primero, evidentemente, recibirán la parte que corresponde a la aseguradora. Y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas. Y mientras tanto, hay un servidor público que está pendiente de cada una de las familias” destacó.

