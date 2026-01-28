Sheinbaum: Propuestas a víctimas de descarrilamiento de Interoceánico son ‘alternativas de justicia’

Que proceso de reparación se realice de la manera inmediata

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó este miércoles que las propuestas de la Fiscalía General de la República (FGR) para la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico es una alternativa de justicia.

“El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas salidas alternativas de justicia que tiene que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio durante su conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la FGR aceptó que este proceso de reparación se realizara de la manera más inmediata posible y por ello es que este próximo lunes se iniciará el contacto con los afectados para hacerles conocer las opciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo especificó que cada persona recibirá el apoyo de parte de la aseguradora del Tren y después lo que corresponda de parte de la Fiscalía.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se mantiene la estrategia para que cada familia fuera atendida por un servidor público.

En cuanto a los lesionados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que únicamente una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de noviembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje de solidaridad con las personas que resultaron lesionadas, pero también con aquellas que perdieron a un ser querido en el accidente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el proceso está a cargo de la FGR

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR