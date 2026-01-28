Tren Interurbano México-Toluca: ¿Cuándo se inaugurará la ruta completa?

El Tren Interurbano México-Toluca es un medio de transporte que cambió por completo la movilidad que existe entre la Ciudad de México y el Estado de México, pues con este se reducen significativamente los tiempos de traslado entre ambas entidades.

El Tren Interurbano México-Toluca también es conocido como El Insurgente, y actualmente las estaciones que se encuentran en funcionamiento son las que realizan el recorrido desde Zinacantepec hacia Santa Fe.

En total El Insurgente tendrá siete estaciones, que irán desde Zinacantepec hacia Observatorio, mismas que conectarán con el Metro y el Cabeblús para poder tener acceso al servicio de Movilidad de la CDMX.

El Tren Interurbano El Insurgente se conectará con el Metro. ı Foto: Pagína Web de El Insurgente.

¿Cuándo se inaugurará la ruta completa del Tren Interurbano México Toluca?

La construcción del Tren Interurbano México-Toluca pronto llegará a su conclusión, pues luego de que este comenzara a construirse desde julio del 2014; y se inaugurara el primer tramo en 2024, todo apunta a que pronto se podrá utilizar en su totalidad.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comenzó a realizar las últimas pruebas desde el pasado 19 de enero, con la finalidad de garantizar que el tramo que va desde Santa Fe hacia Observatorio funciona adecuadamente.

Se están realizando pruebas dinámicas, que son las encargadas de realizar el recorrido con una carga de mil 300 costales de arena por vagón para simular el peso que tendría con pasajeros a bordo.

Tren Interurbano México-Toluca ı Foto: X: @SICTmx

Asimismo, se están realizando pruebas estáticas con una duración de 16 horas, en las que se utilizan cuatro trenes; y precisaron que estar pruebas están por concluir, por lo que pronto se podrá contar con el servicio completo.

Este miércoles la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el tramo restante del Tren Interurbano México-Toluca se inaugurará este lunes 2 de febrero del 2026.

Por lo que a partir de ferero las personas podrán acceder y utilizar las siete estaciones de El Insurgente, que son las siguientes:

Observatorio Vasco de Quiroga Santa Fe Lerma Metepec Toluca Centro Zinacantepec

El costo para utilizar el Tren Interurbano México-Toluca varía conforme a la distancia que se recorra, pues cuenta con una tarifa base de 15 pesos que puede alcanzar los 90 pesos, mismos que pueden ser pagados con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Cuenta con la capacidad de transportar a 719 personas por tren, 326 asientos ergonómicos y dos espacios para silla de ruedas; además el interior del tren está climatizado y tiene pantallas de información y voceo.

El tiempo de espera entre cada tren es de aproximadamente 15 minutos, y la duraión actual del recorrido desde Zinacantepec hacia Santa Fe tiene una duración total de 37 minutos.

Tren Interurbano México-Toluca ı Foto: Captura de pantalla

