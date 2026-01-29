ARTF determinará causas de descontrol de velocidad

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el primer dictamen sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y se detuviera al maquinista tras hallar una circulación a exceso de velocidad como causa preliminar del siniestro, aún se esperará la conclusión que emitirá la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) para determinar las causas de que se haya conducido a una velocidad por encima de lo indicado.

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Agencia, a cargo de Andrés Lajous, ya colaboró en la valoración a cargo de la FGR; sin embargo, lleva a cabo una evaluación por cuenta propia, que derivará en un reporte integral que permita conocer qué condiciones puntuales llevaron al descarrilamiento.

Aun cuando ya se ejecutó la orden de aprehensión contra el maquinista Felipe de Jesús ‘N’, al que se señaló de haber acelerado a una velocidad “súbita”, aseguro que los operadores de los trenes son personas con preparación, pero es por eso que se aguardará a que la Agencia presente su informe.

El Tip: la ARTF recomendó a la Semar contratar a agencias certificadoras internacionales para validar la infraestructura de la vía.

“Dieron alguna información a la Fiscalía, a petición de la Fiscalía, y ellos tienen que presentar un reporte integral de la operación del Tren Interoceánico. Son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad y eso, lo tiene que determinar la Agencia en su reporte”, expresó.

También recordó lo dicho el pasado 23 de enero, respecto a que para reanudar la operación del tren en el servicio de pasajeros, se esperará a contar con la certificación internacional, cuyas recomendaciones serán atendidas.

“Lo importante también es que para que inicie, primero el transporte de carga y luego, el transporte de pasajeros, en el caso de pasajeros se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren. Y estas recomendaciones sean utilizadas en todo el proceso para poder tener mayores garantías de la no repetición, que es uno de los grandes temas de la Ley de Atención a Víctimas”, refirió la mandataria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

FGR