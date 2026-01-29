CSP: la electoral no cederá ante intereses individuales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que los planteamientos de la reforma electoral que enviará al Congreso obedecerán a la voluntad de la ciudadanía y su contenido no estará sujeto a las inconformidades individuales, en el contexto de las resistencias que llegaron a mostrar los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre si confía en que los petistas aportarán sus votos a favor de la reforma, a lo que respondió afirmativamente.

“Sí, nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo, no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la comisión ha recogido de los foros de las encuestas indispensables para mejorar nuestro sistema electoral. Entonces, ése es el planteamiento que hacemos”, respondió.

65 foros de consulta para la electoral se realizaron

La mandataria se dijo confiada en que la mayoría en el Congreso estará de acuerdo con el planteamiento.

“Sí, todo, todo el apoyo que requiera la familia. No solamente es un monto económico, sino tiene que ver también con vivienda, con becas para los hijos, escuela, en fin, todo lo que requiera la familia”, declaró Sheinbaum Pardo.

Además, descartó que vaya a pedir que alguna de las reformas que enviará para el siguiente periodo ordinario de sesiones sea bajo el carácter de pronta resolución; sin embargo, se mantuvo en que será un paquete amplio de iniciativas para realizar modificaciones a diversos ordenamientos.