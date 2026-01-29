Sheinbaum asegura confiar en imputaciones contra marinos por caso de huachicol fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que confía en las imputaciones que se han realizado en contra de elementos de la Secretaría de Marina presuntamente vinculados con la red de huachicol fiscal, luego de que uno de los señalados afirmó que las acusaciones en su contra son “fabricadas”.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria dijo que aún no ha recibido la carta que escribió el vicealmirante Manuel Farías Laguna, pariente político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. En el escrito aseguró que la investigación en su contra está “politizada” y que se le ha negado el acceso a pruebas presentadas.

Sheinbaum Pardo dijo que las respuestas al respecto deben ser proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual remitirá el escrito del elemento naval en cuanto la reciba.

“Lo tiene que contestar la fiscalía. Eh, esa carta personalmente no la he recibido y en cuanto la reciba, pues se la daré a la Fiscalía General de la República”, dijo.

Primera parte de la carta a puño y letra enviada a la Presidenta por el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna. ı Foto: Especial

También afirmó que confía en las imputaciones que la Fiscalía ha hecho.

- ¿Confía en los señalamientos son certeros?, se le preguntó.

- “Sí, sí confío”, respondió.

“Se me quiere fabricar como culpable (…) forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones, que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad (…) y lo más importante, una afectación a mi familia, que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijos”, expuso el vicealmirante en la carta que envió a la presidenta.

Farías Laguna explicó que no es la primera vez que se dirige a la Presidenta, pues afirma que en ocasiones anteriores ya le había enviado cartas y que, según refiere, recibió como respuesta que existen mecanismos institucionales para atender cada situación.

