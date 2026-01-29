Vinculan a proceso a maquinista y trabajador del Tren Interoceánico por descarrilamiento en Oaxaca

Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre.

Un juez federal dictó vinculación a proceso contra dos empleados del Tren Interoceánico por su probable responsabilidad en el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y decenas de lesionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el maquinista Felipe “N” y el jefe de despachadores Ricardo “N” enfrentarán proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones, tras las investigaciones realizadas en el tramo ferroviario Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el municipio de Asunción

De acuerdo con las indagatorias, el tren habría circulado a exceso de velocidad en una zona de curvas, lo que fue detectado mediante los registros técnicos de la locomotora y otros peritajes incorporados a la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, los imputados no solicitaron la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez resolvió su vinculación y fijó las medidas correspondientes para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR también mantiene abiertas otras líneas de indagatoria y busca a un tercer trabajador presuntamente relacionado con los hechos, además de revisar posibles irregularidades en la operación del convoy y la documentación del personal involucrado.

Como parte del proceso judicial, el juez federal impuso medidas cautelares a los imputados para garantizar su comparecencia, mientras continúan las diligencias ministeriales orientadas a esclarecer la cadena de responsabilidades en el accidente ferroviario.

