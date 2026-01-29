Vinculan a dos de tres

Vinculan a proceso a maquinista y trabajador del Tren Interoceánico por descarrilamiento en Oaxaca

FGR mantiene abiertas otras líneas de indagatoria y busca a un tercer trabajador presuntamente implicado en los hechos

Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre.
Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre. Foto: Especial
Por:
Ángel Molina

Un juez federal dictó vinculación a proceso contra dos empleados del Tren Interoceánico por su probable responsabilidad en el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y decenas de lesionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el maquinista Felipe “N” y el jefe de despachadores Ricardo “N” enfrentarán proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones, tras las investigaciones realizadas en el tramo ferroviario Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el municipio de Asunción

Vagones del Tren Interoceánico que se descarrilaron el pasado 28 de diciembre.
Vagones del Tren Interoceánico que se descarrilaron el pasado 28 de diciembre. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con las indagatorias, el tren habría circulado a exceso de velocidad en una zona de curvas, lo que fue detectado mediante los registros técnicos de la locomotora y otros peritajes incorporados a la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, los imputados no solicitaron la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez resolvió su vinculación y fijó las medidas correspondientes para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR también mantiene abiertas otras líneas de indagatoria y busca a un tercer trabajador presuntamente relacionado con los hechos, además de revisar posibles irregularidades en la operación del convoy y la documentación del personal involucrado.

Como parte del proceso judicial, el juez federal impuso medidas cautelares a los imputados para garantizar su comparecencia, mientras continúan las diligencias ministeriales orientadas a esclarecer la cadena de responsabilidades en el accidente ferroviario.

