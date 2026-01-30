CSP revisa con Trump avances en comercio y seguridad; aboga por T-MEC trilateral

Tras la llamada número 12 que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el mandatario reconoció que hay avances en el Entendimiento de Seguridad que se mantiene entre ambas administraciones.

La jefa del Ejecutivo federal ahondó en que el republicano coincidió en que las tareas relativas a la seguridad en ambos lados de la frontera han progresado, derivado de los trabajos que se llevan a cabo entre el equipo coordinado por Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, y conformado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con sus contrapartes en Estados Unidos.

El Dato: Sheinbaum informó que tuvo el gusto de saludar a Melania, esposa del presidente Trump, a quien aseguró que conoció durante su reciente visita a Washington.

“Sobre seguridad, estuvo Roberto (Velasco) en Washington con un equipo de trabajo de la fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes de Estados Unidos. Y los acuerdos que tomamos. El entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas”, dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo aseguró que esta vez Trump no le insistió en intervenir u ofrecer “ayuda” para combatir al crimen organizado dentro del territorio nacional, a pesar de ser un tema recurrente en sus declaraciones ante la prensa de su país.

También negó que durante el encuentro telefónico hablaran sobre la captura del exatleta Ryan Wedding, una operación que, de acuerdo con The Wall Street Journal, ocurrió en secreto.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerza mexicana. Eso tiene que quedar muy claro”, remarcó.

Además, señaló que Donald Trump reiteró su intención de invitarla a Washington, pero no quedaron en alguna fecha por el momento.

“Sí, me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos desde que fui a Washington en seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos”, compartió.

El presidente de Estados Unidos dijo que la conversación telefónica que sostuvo esta mañana con la Presidenta Sheinbaum fue “muy productiva”.

En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense destacó que la llamada con la Presidenta Sheinbaum fue “muy positiva para ambos países”.

Detalló que gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, señaló el mandatario.

Tras el encuentro entre ambos mandatarios, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que, con esa reunión, se reafirmó un diálogo respetuoso y productivo, así como un compromiso compartido de seguir construyendo juntos un futuro más brillante.

Al cierre de la Mañanera del pueblo, la mandataria dio lectura a la publicación del republicano y le agradeció lo dicho: “A alguien no le va a gustar esto. Muchas gracias al presidente Trump”, dijo.

Ésta se trató de la duodécima llamada telefónica, conocida públicamente, entre ambos mandatarios desde el 7 de noviembre de 2024, cuando Sheinbaum Pardo lo contactó para felicitarlo por ganar las elecciones que lo llevaron a un segundo periodo presidencial.

La siguiente llamada y hasta la última han sido para abordar los problemas en ambos lados de la frontera, así como para negociar términos bajo los cuales alcanzar acuerdos en los que las dos partes estén conformes en materia de seguridad, migración, pero sobre todo comercial, ante los amagos arancelarios que Trump ha lanzado en más de tres ocasiones, no sólo contra México, sino a escala global.

En su momento, especialistas consultados por este medio, como el internacionalista Adolfo Laborde, advirtieron un desgaste gubernamental, debido a que ante cada diferendo o amenaza se han conseguido sólo soluciones temporales que más tarde quedan rebasadas por otras decisiones que ha tomado y ante las que se vuelve a recurrir a una llamada para negociar.

…Y alista campaña contra las adicciones

Por Redacción

El Gobierno de Estados Unidos anunció una orden ejecutiva del Presidente Trump para coordinar una respuesta del gobierno federal a la adicción a las drogas y el abuso de sustancias, comunicó la cadena CBS.

La medida fue reportada este jueves, después de la llamada del mandatario con su par mexicana, Claudia Sheinbaum, quien anteriormente ya había planteado a Trump el modelo de promoción mediática desde su administración para prevenir el consumo de drogas en México.

De acuerdo con una hoja informativa la orden creará una “Gran Iniciativa de Recuperación Estadunidense de la Casa Blanca”, que asesorará a las agencias federales sobre la asignación de subvenciones para dar apoyo a la recuperación de las adicciones y busca aumentar la concienciación sobre la drogadicción.

Además, este grupo asesorará a las agencias sobre cómo integrar programas de prevención de drogas, intervención temprana, tratamiento, apoyo a la recuperación y reinserción social.

La iniciativa estará presidida por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y Kathryn Burgum, quien luchó contra el alcoholismo antes de lograr la sobriedad hace 22 años y es una firme defensora de la recuperación de las adicciones.

La administración Trump revirtió sus planes de recortar aproximadamente 2 mil millones de dólares en programas de salud mental y tratamiento de adicciones para la SAMHSA, añadió CBS.

Siempre veremos que Canadá esté dentro del T-MEC: Sheinbaum Pardo

› Por Cuahutli R. Badillo y Yulia Bonilla

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la postura de su Gobierno será por la permanencia de Canadá en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mencionó que la revisión del acuerdo comercial se mantiene, y que hay avances sobre los aranceles; además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que las “reformas estructurales” que busca Estados Unidos se traducen en “adicionar algunas cosas” al acuerdo.

Donald Trump mantuvo las críticas contra Canadá durante la llamada que sostuvo ayer con la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien recalcó que la postura de su gobierno será por la permanencia del país canadiense en el tratado trilateral de Norteamérica, tras los diferendos que han surgido entre los dos aliados comerciales de México.

Tras la conversación telefónica, Sheinbaum Pardo comentó que el republicano sí abordó la relación con Canadá, pero se abstuvo de ahondar en qué sentido fue el pronunciamiento de Trump. Lo único que mencionó al respecto es que el estadounidense reiteró lo que ya ha dicho públicamente.

Luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, emitiera hace unos días un discurso crítico en alusión a las acciones intervencionistas de EU, Trump consideró que Carney no fue “agradecido” con el hecho de que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”.

El Dato: Hay avance del 90 por ciento de los 54 puntos del gobierno de EU y los 12 puntos de México sobre el T-MEC, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcerlo Ebrard.

“Sí lo mencionó. Nosotros planteamos, manteniendo el acuerdo con los tres países y sí mencionó lo mismo que ha mencionado públicamente”, declaró en su conferencia.

A pregunta expresa de La Razón, sobre si Estados Unidos tiene intenciones de excluir a Canadá de la revisión o del T-MEC, la mandataria reiteró que lo que ha señalado públicamente Trump, también se lo mencionó a ella, pero “nosotros siempre somos muy respetuosos… Nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los tres países y eso siempre lo vamos a manifestar. Dejémoslo ahí y en todo caso más adelante daremos más información”.

Afirmó que sí buscaría una llamada con Carney para el acercamiento, en el marco de la revisión del T-MEC, “hay muy buena relación con Canadá y, por supuesto, la llamada con el ministro Carney no está pactada en este momento, pero hablamos hace poco y buscamos una llamada con él, pronto”.

En ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó que, así como se ha trabajado con el gobierno de Donald Trump, también se pretende tener un acercamiento con el Gobierno de Canadá y con el sector empresarial de ese país, destacó que se tiene prevista en febrero una visita de más de 230 empresas y de su homólogo canadiense para reunirse con la Presidenta mexicana.

12 llamadas han mantenido Claudia Sheinbaum y Trump

“Ayer tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá muy pronto, porque también tenemos que platicar con ellos. Les informo que tenemos una visita planeada de más de 230 empresas, ahora en febrero, y el secretario, mi homólogo canadiense, también va a estar aquí. Entonces, ya estamos caminando en esa ruta”, indicó.

Sobre la visita que realizó a Washington el miércoles para reunirse con sus homólogos estadounidenses, Ebrard Casaubón señaló que las “reformas estructurales” que busca Estados Unidos se traducen en “adicionar algunas cosas” al T-MEC, pero aún no hay claridad de cómo se harán esos cambios, y afirmó que la “estructura primordial” del tratado se mantendrá.

“Cuando ellos hablan de reforma estructural, quiere decir que quieren adicionar algunas cosas, por ejemplo, ampliar reglas de origen, pero todavía no nos dicen cómo. Es lo que a ellos les gustaría… Nos tendrán que decir cuáles son los cambios que quieren, pero la estructura primordial del tratado va a salir adelante”, indicó.

Añadió que lo que se planteó son protocolos adicionales, pero que se determinarán en los próximos meses.

El funcionario federal reiteró que ya se concluyó la primera etapa de consultas sobre el T-MEC, ahora ya es una fase “con miras a la revisión del tratado”, y que incluso ya hay un avance del 90 por ciento entre los 54 puntos que planteó el gobierno estadounidense y los 12 puntos de México, “lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”.

El Tip: Está prevista visita a México de una delegación conformada por 230 empresas canadienses, en febrero, junto con el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

Lo importante de la visita a Estados Unidos fue que ya inició otra etapa para la revisión del T-MEC “en tiempo y forma”, puntualizó el secretario de Economía.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señaló que el diálogo de cooperación, sin subordinación que tiene la Presidenta de México, es la vía correcta para cuidar la soberanía y dar certidumbre a las inversiones; también celebró la llamada entre ambos mandatarios donde se habló de seguridad.

“Desde el sector empresarial valoramos que se preserve el entendimiento en seguridad, porque combatir la violencia y la extorsión es condición indispensable para que las empresas y negocios familiares puedan operar, invertir y crecer”.