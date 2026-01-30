Hay crecimiento de detenciones, muertes en operativos y preocupación por derechos en EU: Agenda Migrante

Agentes del ICE arrodillados junto al cuerpo del hombre que recibió un disparo, en Minneapolis, el pasado 24 de enero.

En los últimos meses, las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) y otras agencias federales de control migratorio han generado una fuerte ola de críticas, protestas y escrutinio público debido al aumento de detenciones, casos de violencia en operativos y preocupaciones sobre violaciones de derechos civiles, considero la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.

Dijo que organismos de análisis de datos señalan que en los últimos meses las detenciones por parte de ICE han aumentado considerablemente, alcanzando cifras récord comparado con periodos anteriores.

Y comentó que entre septiembre de 2025 y principios de 2026, los arrestos diarios de inmigrantes por parte de ICE aumentaron de forma significativa, pero la mayoría de las personas detenidas no tenían antecedentes penales.

La experta dijo que datos revisados por el Congreso muestran que hasta octubre de 2025, el 73 % de quienes estaban bajo custodia de ICE no tenían condenas penales y solo un pequeño porcentaje tenía antecedentes graves, lo que ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades de las políticas migratorias y de seguridad.

“A pesar de estas cifras, la agencia federal ha defendido sus acciones argumentando un enfoque más amplio contra violadores de leyes migratorias, aunque críticos señalan que muchas detenciones de personas sin historial criminal reflejan una expansión agresiva de las operaciones de control migratorio”, dijo la experta en migración.

Y consideró que la tensión se ha intensificado especialmente en Minneapolis, Minnesota, donde en enero de 2026 se registraron dos incidentes mortales vinculados a operativos de inmigración que han puesto bajo lupa a ICE y otras agencias federales.

Recordó los casos de el 7 de enero, Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de familia, fue abatida a tiros por un agente de ICE durante una operación en Minneapolis, mientras estaba en su vehículo. La muerte fue calificada como homicidio por la oficina forense local y generó protestas masivas en varias ciudades del país.

El 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años que trabajaba en cuidados intensivos y participaba en protestas contra las redadas, fue asesinado por agentes federales durante otra confrontación en la misma ciudad. Aunque funcionarios del gobierno afirmaron que Pretti representaba una amenaza, múltiples videos difundidos y testimonios contradicen versiones oficiales al mostrar que sólo sostenía un teléfono al momento del tiroteo.

“Ambos casos han generado indignación pública, protestas en las calles y llamados a investigaciones independientes, además de una investigación federal sobre posibles violaciones de derechos civiles relacionada con la muerte de Pretti”, comentó.

Incluso afirma que organizaciones de derechos civiles han denunciado que centenares de niñas y niños migrantes han sido retenidos por períodos superiores a lo permitido bajo el acuerdo conocido como Flores, que limita la duración máxima de la detención de menores con fines migratorios a un plazo específico para proteger su bienestar.

Informes recientes sugieren que muchos menores han sido retenidos por más de 20 días, lo que contraviene ese acuerdo judicial y ha generado críticas de defensores de derechos humanos.

