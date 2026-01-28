ICE intenta irrumpir en consulado de Ecuador en Minneapolis; presentan protesta oficial

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) intentó ingresar el martes 27 de enero de 2026 a las instalaciones del Consulado General de Ecuador en Minneapolis sin autorización del personal diplomático, en un hecho que fue impedido por funcionarios consulares y que desencadenó una protesta oficial del gobierno ecuatoriano.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. hora local, cuando un agente de ICE intentó acceder al edificio mientras seguía a dos personas que habrían entrado al consulado.

En un video que circula en redes sociales, se observa a un funcionario consular enfrentando al agente y diciéndole: “Este es el consulado de Ecuador. No pueden entrar”.

Un oficial del servicio de control migratorio de los Estados Unidos intentó irrumpir de manera violenta en la sede del consulado de Ecuador en Minneapolis. Los empleados de la oficina diplomática reaccionaron con rapidez y bloquearon el paso del agente para garantizar la… pic.twitter.com/jZrpPL6OWp — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 29, 2026

El agente no logró ingresar al edificio y se retiró tras el intercambio, activándose los protocolos de emergencia interna para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban realizando trámites en ese momento.

Respuesta del Gobierno de Ecuador

Por su parte, la Cancillería del Ecuador calificó la situación como un “intento de incursión” y respondió de inmediato con una nota de protesta formal dirigida a la Embajada de Estados Unidos en Quito, pidiendo garantías de que no se repitan actos similares en ninguna de sus representaciones consulares en ese país.

En su comunicado, la cartera diplomática resaltó que el personal consular activó los protocolos de emergencia establecidos para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban dentro de la sede en ese momento.

Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, instruyó que se refuercen las garantías de protección consular para los ciudadanos ecuatorianos y se solicite una explicación formal sobre las circunstancias que rodearon el intento de ingreso.

Aun cuando la reacción oficial de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado estadounidense no se ha difundido públicamente hasta el momento, el episodio ocurre en medio de una operación federal ampliada en Minneapolis, que ha generado tensiones por acciones de cumplimiento migratorio en esa ciudad.

