Morena y PT van juntos en Coahuila; PVEM, no

Morena y el Partido del Trabajo (PT) registraron ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) el convenio de coalición “Coahuila 2026”, con el que competirán de manera conjunta en las elecciones locales de este año para renovar el Congreso del estado, mientras que el PVEM se mantuvo en solitario como anticipó desde mayo de 2025.

Durante el acto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló que esta alianza representa una oportunidad para impulsar un cambio político en la entidad. Afirmó que en Coahuila existe un desgaste ciudadano frente a los gobiernos emanados del PRI y sostuvo que la coalición busca llevar al Congreso local perfiles “honestos y comprometidos con la gente”, que permitan que programas sociales y derechos lleguen a la población.

Alcalde Luján pidió al órgano electoral actuar con imparcialidad durante el proceso. Solicitó a los consejeros garantizar elecciones libres y democráticas, evitar la compra de votos y vigilar que ninguna autoridad interfiera en la contienda.

7 de junio, fecha en que Coahuila celebrará elecciones

El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, afirmó que la unión entre ambos partidos responde a la necesidad de un cambio político en el estado. Sostuvo que la alternancia sólo puede lograrse con esta coalición. Indicó que buscarán postular a los mejores perfiles para competir por las diputaciones locales.

El convenio fue recibido por el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y por el secretario ejecutivo del Consejo General, Gerardo Blanco Guerra.

En el evento también estuvieron presentes integrantes de las dirigencias nacionales y estatales de ambos partidos, entre ellos la secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida; el secretario de Finanzas, Iván Herrera Zazueta; el dirigente estatal morenista, Diego Eduardo del Bosque Villarreal; el senador Alfonso Cepeda Salas; así como la senadora petista Geovanna Bañuelos, Benjamín Robles Montoya y Ricardo Mejía Berdeja, coordinador del PT en Coahuila.

Las dirigencias de Morena y PT reiteraron su compromiso de competir juntos en la elección local con el objetivo de impulsar, señalaron, la “transformación” del estado.