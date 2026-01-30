Refugio Franciscano recupera predio en Cuajimalpa; denuncian despojo tras diligencia judicial

Representantes legales del Refugio Franciscano recuperaron un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, luego de una diligencia realizada este viernes al mediodía por orden de una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México.

Aunque la actuación judicial estaba programada a las 12:00 horas, se retrasó alrededor de 30 minutos, lo que generó inconformidad entre personas presentes en el lugar. Entre gritos, integrantes vinculados al Refugio ingresaron al inmueble.

Tras los hechos, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de despojo.

La institución señaló que la diligencia fue ordenada por el Juzgado Sexagésimo del TSJ capitalino para una sección del predio localizado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, pero sostuvo que dicha orden no autorizaba el uso de la fuerza, la irrupción de terceros ni el rompimiento de candados.

“Cualquier ingreso ajeno a lo estrictamente ordenado por la autoridad judicial carece de sustento legal”, indicó la Fundación en un posicionamiento.

Asimismo, afirmó que decenas de personas identificadas como integrantes y simpatizantes del Refugio Franciscano habrían ingresado de manera irregular al área en litigio, lo que —aseguró— podría constituir nuevas conductas delictivas que se sumarían al expediente judicial existente.

Por su parte, el abogado del Refugio Franciscano sostuvo que la entrega del predio fue voluntaria, y que esta circunstancia sería notificada al Tribunal Superior de Justicia.

El caso mantiene un diferendo legal entre ambas partes sobre la posesión y alcances de la diligencia judicial, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar si existieron irregularidades durante la ejecución del mandato.

JVR