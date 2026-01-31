Conductores del Interoceánico sí tenían sus licencias vencidas

La tripulación a cargo del tren que descarriló en su ruta por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tenía las licencias vencidas, reconoció la Secretaría de Marina (Semar).

Al plantear la consulta durante la conferencia presidencial que se llevó a cabo este viernes en Baja California, el titular de la dependencia, Raymundo Morales, afirmó que todo parece apuntar a que las licencias del maquinista y otro miembro de la tripulación habían perdido vigencia.

Mencionó que la actualización de este documento es responsabilidad de su usuario, e incluso mencionó que desde la empresa se les llega a brindar facilidades con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) para que puedan tener en forma su documentación.

“La Fiscalía General de la República (FGR) está llevando las investigaciones. Aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya, con la Agencia del Transporte Ferroviario, para actualizarla”, dijo.

Dada la situación, afirmó que se realizarán las indagatorias para determinar quiénes fueron responsables en el área administrativa. No obstante, mencionó que esto no fue la causa directa del siniestro ocurrido la tarde del 28 de diciembre del año pasado y que cobró la vida de 14 personas y dejó más de un centenar de heridos.

“Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo. Hay un Departamento, en el Ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente. Habrá que revisar cuál es su responsabilidad”, declaró Morales.

Respecto a las acusaciones sobre una presunta falta de comunicación entre el tren y la central de control, así como la carencia de un velocímetro, aseguró que éstos son señalamientos falsos, pero será hasta que se concluyan los peritajes cuando se brinde el detalle de los hallazgos.

“Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta como vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones, el reporte de la fiscal fue un reporte preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que corresponden. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine”, sostuvo.

El martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados preliminares del accidente, el cual atribuyó a la conducción a exceso de velocidad. El Ministerio Público federal ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. A la fecha, se ha detenido a dos personas: Felipe de Jesús Díaz, conductor, y a Ricardo Mendoza, jefe de despachadores.