CSP en frontera norte: En México construimos puentes en vez de muros

Al inaugurar la primera etapa del Viaducto Elevado, en Tijuana, Baja California, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que uno de los principales principios de su gobierno es el de construir puentes y no más muros.

La Jefa del Ejecutivo Federal cortó el listón inaugural de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, que reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde La Garita y zona centro hasta la carretera que conecta con las playas de la ciudad y que, en una segunda etapa, llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

El Dato: El Viaducto Elevado de Tijuana tendrá una longitud total de 11.4 kilómetros. En la primera etapa de construcción se generaron 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

“Hoy que estamos en la frontera, cerrar con tres pensamientos. El primero: un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias. California, que está aquí a un lado, dicen que ya es la cuarta economía del mundo, si se tomara California como un país… pues California no sería lo que es, si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Lo segundo: para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio”, exclamó.

También mencionó que uno de los valores más importantes de las y los mexicanos es la fraternidad con el prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria: “Siempre el pueblo de México luchará, como lo ha hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por las libertades y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con mucho orgullo: México es un país libre, independiente y soberano”.

Reiteró un mensaje de apoyo a la comunidad de connacionales que viven del otro lado de la frontera, en medio de la política antimigratoria que el gobierno de Donald Trump emprendió recién inició su gobierno en enero del año pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum (c.) con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de BC (izq.), ayer en Tijuana. ı Foto: Cuartoscuro

“Les reconocemos, siempre hemos dicho que son héroes y heroínas de la patria. No solamente contribuyen a sus familias en México, sino particularmente California por ser el estado fronterizo. Recientemente escuché por parte del gobernador de California, que si fuera contada como una economía, hoy es la cuarta economía mundial. Esa economía no sería lo que es si no fuera por los trabajadores agrícolas, mexicanos y mexicanas, los trabajadores en los servicios, en la manufactura”, dijo.

En este contexto, la Presidenta también destacó que los cruces ilegales en la frontera con EU se han reducido significativamente: “Ha disminuido mucho el paso de mexicanos y, sobre todo, de extranjeros… de personas de otras nacionalidades que, sobre todo durante el año 2023, incrementaron de manera muy importante… En este momento son alrededor de 300 personas que representan los encuentros, son los datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU. Es decir, ha disminuido mucho la migración de México a EU”.

Atribuyó dicha reducción a lo que llama una “política humanitaria” emprendida desde la frontera sur hasta el norte del territorio mexicano.

La gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que el Viaducto Elevado quedará en la memoria de los bajacalifornianos como una obra que cambia el rostro de Tijuana y que regala tiempo de vida a las personas que se trasladan por ahí, pues el proyecto integral completo podrá reducir de una hora a 12 minutos el trayecto de La Garita al aeropuerto.

Advierte crisis humanitaria en Cuba por nuevo arancel

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la imposición de aranceles que ayer lanzó Estados Unidos contra los países que envíen petróleo a Cuba, podría desencadenar una crisis humanitaria a la población de la isla, lo cual buscará hacer saber al gobierno de Donald Trump.

A pesar de referir que la intención es la de abogar por mantener el envío de crudo a la isla, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ponerse en contacto inmediato con el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), para conocer los alcances del nuevo amago arancelario, debido a que tampoco se pondrá en riesgo a México.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria detalló las decisiones tomadas respecto al apoyo humanitario que se le da a la isla, a partir del nuevo amago arancelario estadounidense.

86 mil barriles de crudo fue el último envío de México a Cuba

Este 29 de enero, Donald Trump emitió una orden ejecutiva con la que se autoriza aplicar aranceles a aquellos países que envíen petróleo a territorio cubano, tras declarar que su país enfrenta una “emergencia nacional” provocada por una “amenaza excepcional” para su seguridad, la cual le atribuyen a Cuba.

Al ser México uno de los países que envía crudo, la mandataria advirtió que frenar los envíos del combustible impactaría en los servicios hospitalarios, de alimentación y otros, por lo cual hizo un llamado a que se respete el derecho internacional.

“La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo. Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes”, declaró.

Precisó que el envío de petróleo que hace México a la isla antillana es menos del uno por ciento de la producción.

“Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar”, dijo.