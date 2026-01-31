Dan 6 meses para investigación complementaria por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Una jueza federal dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre, por lo que será hasta julio que se presenten las acusaciones formales contra el conductor y el jefe de despachadores del tren siniestrado, ambos detenidos.

De acuerdo con información del medio El Universal, Diana Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, fijó el plazo de seis meses para el cierre de la investigación, el cual termina el 28 de julio.

Hasta esa fecha, se deberá presentar ante ella la acusación formal en contra de los dos detenidos, en caso de que ellos no soliciten una ampliación para cerrar la indagatoria, la cual está prevista por ley.

Los dos detenidos por el accidente del Tren Interoceánico son Felipe de Jesús D.G. y Ricardo M.C., identificados como el conductor y el jefe de despachadores del tren cuyo descarrilamiento, el pasado 28 de diciembre, dejó 14 personas muertas.

Felipe de Jesús y Ricardo fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. A ambos les fue dictada prisión preventiva, por lo que fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”.

En audiencia, la jueza consideró que los detenidos no aportaron datos para revertir la acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso continuará conforme lo previsto.

Antes esta semana, la FGR reiteró que la investigación por estos hechos apunta a un exceso de velocidad como la principal causa.

La velocidad máxima autorizada era de 50 kilómetros por hora; sin embargo, conforme a la caja registradora de eventos, el tren ingresó a la curva a 65 kilómetros por hora y alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite era de 70. Ernestina Godoy, titular de la FGR



La FGR explicó que estas conclusiones siguen a inspecciones en la vía ferroviaria, análisis de locomotoras y vagones, levantamientos topográficos y los datos de la caja negra del tren. De esta forma, se determinó que no se detectaron fallas en la infraestructura que pudieron haber provocado el descarrilamiento.

Por otro lado, la Secretaría de Marina (Semar) reconoció que la tripulación a cargo del tren siniestrado tenía las licencias vencidas.

Con información de Ángel Molina y Yulia Bonilla.

