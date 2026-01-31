Habrá reforma electoral, legitimada por participación ciudadana, asegura Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que sí habrá reforma electoral, que ésta se construirá con la participación ciudadana y que no será producto de una imposición o una decisión tomada “desde un escritorio”, sino que, aseguró, será legitimada por la voz del pueblo.

Durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la funcionaria sostuvo que el proyecto impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha nutrido de un proceso amplio de consulta pública.

Asimismo, remarcó que el Congreso de la Unión tendrá su momento soberano para debatir y votar la reforma con todas las fuerzas políticas representadas.

Explicó que, como parte de este proceso, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral organizó 63 audiencias públicas en distintas regiones del país y con mexicanos residentes en Estados Unidos.

De estos ejercicios se recabaron mil 353 propuestas ciudadanas, de las cuales 281 provinieron de la Ciudad de México, 586 de los estados, 100 de connacionales en Estados Unidos y 376 a través del micrositio oficial.

La reforma se construye lejos de cualquier imposición, con participación [...] Avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue a sus curules no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación



En su mensaje político a la bancada guinda, Rodríguez llamó a mantener una “lealtad absoluta” al proyecto de la Cuarta Transformación y advirtió que los legisladores “no tienen derecho a fallar” en el acompañamiento de las reformas impulsadas por la presidenta Sheinbaum.

A propósito, Rodríguez Velázquez pidió a los diputados de Morena mantener el impulso legislativo y concretar otras reformas pendientes, entre ellas las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la propia reforma electoral.

Durante el encuentro, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, garantizó a la secretaria de Gobernación el respaldo total de su grupo parlamentario para aprobar las reformas en curso, incluida la electoral.

Aquí no habrá ningún titubeo para aprobarlas Ricardo Monreal



