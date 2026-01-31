“La gobernadora tiene nuestro apoyo”, Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la primera etapa de la Universidad Rosario Castellanos en la Zona Este de Tijuana

Ante los llamados que exigen la renuncia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a raíz de las indagatorias contra quien fue su esposo, Carlos Torres, y otros asuntos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo total a la mandataria local.

De gira por dicha entidad, la titular del Poder Ejecutivo Federal externó que “la gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo” y exhortó a que se analicen los resultados que ha dado su gobierno al estado.

El Tip: Carlos Torres hizo publico que la denuncia en su contra es anónima, pidió pruebas y dijo que podría deberse a los tiempos electorales.

“Hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas y, particularmente, en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el estado”, concideró la Presidenta.

Así expresó confianza en que, el próximo año, el mandato de Pilar Ávila será positivo para los habitantes del estado.

“Tienen nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno para beneficio de las y los bajacalifornianos, que lo más importante es la dedicación para el bienestar de la gente. Baja California está mejor y lo va a estar más este año”, expresó.

La mandataria federal también señaló que las indagatorias respecto al caso de Carlos Torres habrán de ser dadas en su momento por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras revelarse las acusaciones por parte de la dependencia federal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila reiteró su respaldo a la FGR ante la investigación por narcotráfico y delincuencia organizada que enfrenta su exesposo, Carlos Torres, y recordó que él ya había fijado una postura pública.