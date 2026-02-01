Sheinbaum encabeza inauguración de Museo Subacuático y hundimiento de buque en Sonora

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense y la ceremonia de hundimiento controlado del exbuque “Corrientes”, en la Bahía de San Carlos.

El acto se realizó a bordo del buque “Usumacinta”, donde la mandataria federal estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y representantes de autoridades civiles, navales, militares y del sector empresarial.

Durante la ceremonia se realizó el corte de listón del museo subacuático, integrado inicialmente por seis artefactos navales, entre ellos un avión, un helicóptero y vehículos marítimos, colocados estratégicamente para fomentar la vida marina y atraer actividades recreativas responsables.

TE RECOMENDAMOS: Este 2 de febrero Iglesia Católica conmemora la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

En el evento también se proyectó un video que mostró el proceso técnico del hundimiento del exbuque, desde la preparación de la embarcación hasta su colocación final en el fondo del mar, con fines ambientales y turísticos.

El secretario de Marina subrayó que el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense se consolida como uno de los proyectos más relevantes de conservación marina y turismo sustentable en México, al generar oportunidades de desarrollo económico para comunidades costeras como Guaymas y San Carlos mediante el buceo recreativo, el turismo científico y la educación ambiental.

Tras la ceremonia, los asistentes presenciaron el hundimiento del exbuque “Corrientes”, construido en 1953 en el astillero Coast Guard Yard de Curtis Bay, Maryland, y dado de alta en la Armada de México en marzo de 1990. La nave fue retirada del servicio activo en noviembre de 2022 y ahora se integra al sistema arrecifal como refugio para la flora y fauna marina.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el proyecto del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense inició en 2023 con el hundimiento del exbuque “Santos”, el cual comenzó a generar un nuevo hábitat marino al ser utilizado como pecio. Este esfuerzo se complementa con el museo subacuático, que en su etapa final contará con 25 esculturas y artefactos navales de la Armada de México , ubicados a baja profundidad para permitir actividades como esnórquel y buceo.

Señaló que esta iniciativa posiciona a Sonora como un referente internacional en turismo sustentable y en la generación de soluciones para la protección de arrecifes, al tiempo que impulsa los intereses marítimos nacionales relacionados con la conservación ambiental, la cultura marítima y el turismo náutico.

Finalmente, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas para supervisar el Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, que permitirá generar empleos directos e indirectos, fortalecer el bienestar regional y consolidar al puerto como un punto estratégico para el comercio y el turismo a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr