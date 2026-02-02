Llama Segob al debate por la reforma electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (c.), ayer, en reunión con senadores de Morena en la vieja casona de Xicoténcatl.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), llamó a abrir el diálogo y el debate rumbo a la próxima reforma electoral, al señalar que la iniciativa que se construye desde el Ejecutivo será presentada ante el Congreso para su revisión, observaciones y discusión, con el objetivo de fortalecer la democracia.

Durante su participación en la Cuarta Reunión Plenaria de senadoras y senadores de Morena, la funcionaria federal subrayó que la Comisión Presidencial en la materia realizó audiencias públicas en las 32 entidades del país para integrar la propuesta que, dijo, no será producto de una imposición.

El Dato: La titular de Segob expresó a los senadores que con la Presidenta se tiene un proyecto de nación y les pidió ocuparse de atender los problemas de la gente.

“Con la participación de todas y todos se está integrando una iniciativa, que en breve será presentada ante ustedes para su revisión, observaciones, debates y, en su caso, aprobación. Se busca fortalecer nuestra democracia”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez señaló que el Gobierno Humanista de México rechaza toda forma de discriminación y trabaja para garantizar los derechos de la ciudadanía, al tiempo que impulsa medidas para erradicar el clasismo, racismo, machismo y misoginia.

Por otro lado, el senador Javier Corral aseguró que la secretaria de Gobernación prometió que el proyecto de reforma electoral estaría abierto a modificaciones, por lo que, dijo, le tomará la palabra para hacer aportaciones respecto de distintos temas, como la elección por voto popular de los consejeros del INE, lo que “sería un error”.

“Rosa Icela dijo que enviarían un proyecto de reforma electoral que estaría absolutamente, así lo dijo, absolutamente abierto al debate, a correcciones, adiciones, mejoras. Y bueno, yo en esa materia le voy a tomar la palabra a la secretaria de Gobernación”, declaró a la prensa.

Entre las preocupaciones que dijo tener está la representación proporcional, cuyo método de elección podría cambiar, además de un previsto recorte a las prerrogativas a partidos políticos y la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Por alrededor de una hora, la Segob se reunió con los senadores de la mayoría, luego que Adán Augusto López anunció su salida de la coordinación de la bancada.

Por otro lado, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, dijo que la reforma electoral podrá prosperar, siempre y cuando no sea “regresiva”. “Sin ninguna regresión, sí sale”, aseguró el también senador a medios de comunicación. El sábado, Anaya recibió a Rosa Icela Rodríguez, quien programó reuniones con diputados y senadores para hablar de la agenda legislativa que se abordará en el próximo periodo ordinario.

En su participación en la plenaria del PT, la Segob llamó a la lealtad al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a continuar los esfuerzos hasta consolidar la transformación. En el marco de una reforma electoral en puerta, Rosa Icela Rodríguez señaló que el amplio respaldo a la Presidenta Sheinbaum es un llamado a la lealtad absoluta.

“Este respaldo histórico con más del 77 por ciento del pueblo no es gratuito, es la cosecha de gobernar con conciencia, con la ley en la mano, pero, sobre todo, con el corazón y el amor al pueblo. Este respaldo nos envía un mensaje contundente: la confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta. No tenemos derecho a fallar”, sostuvo. La funcionaria federal afirmó que la reforma electoral no provendrá de un escritorio ni será una imposición, sino que estará legitimada por la voz del pueblo.

Para ello, dijo, se realizaron 63 audiencias públicas en todo el país y con connacionales en Estados Unidos, de las cuales surgieron mil 353 propuestas.

“Estimadas legisladoras y legisladores, ha sido intensa la labor que han realizado hasta ahora; sin embargo, queremos pedirles que continúen con ese impulso y compromiso, hasta concretar todas las modificaciones legales necesarias para la transformación de México”, demandó.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, llamó a la unidad interna del partido durante la reunión plenaria de diputadas y diputados federales, en la que advirtió que las divisiones podrían beneficiar a la oposición rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante su intervención, la dirigente señaló que las aspiraciones personales no debían colocarse por encima del proyecto político del movimiento y pidió a los legisladores mantener cohesión frente a los retos legislativos y electorales. También hizo referencia a los partidos de oposición, al señalar que podrían aprovechar eventuales fracturas dentro de Morena.

El alcalde se refirió además a la discusión sobre una eventual reforma electoral y criticó que sectores opositores adelantaron calificativos sobre una iniciativa que aún no había sido presentada formalmente. En ese contexto, planteó revisar los mecanismos de representación proporcional, en particular la forma en que se eligen los diputados plurinominales.

Respalda PAN cambio para elegir pluris

Por Ángel Molina

El PAN abrió la puerta a discutir cambios en el esquema de representación proporcional rumbo a la consolidación de una reforma electoral.

Durante la reunión plenaria de senadores y diputados, el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, afirmó que cualquier modificación al sistema electoral debe priorizar el blindaje de los comicios frente al dinero ilícito.

Dijo que, sin sanciones contundentes para partidos y candidatos que se beneficien de recursos criminales, la reforma quedaría incompleta y enviaría un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Sostuvo que el PAN acudirá al debate legislativo con propuestas propias y disposición al diálogo, pero aclaró que no respaldará cambios que, desde su perspectiva, debiliten al Instituto Nacional Electoral (INE) ni los mecanismos de fiscalización.

Indicó que el PAN no descarta revisar el modelo de pluris, siempre que el análisis se haga con criterios técnicos. Explicó que este punto podría abordarse junto con otros temas, como fórmulas para reducir la sobrerrepresentación, impulsar segundas vueltas electorales o modificar reglas de competencia.