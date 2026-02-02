Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de febrero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de febrero y miércoles 4 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $34.80 el kilo
- Papa blanca: $12.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Manzana Golden o Red en bolsa: $35.80 el kilo
- Fresa por charola: $39.80 la pieza
- Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
- Naranja: $23.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $31.80 el kilo
- Lechuga romana: $17.80 la pieza
- Cebolla morada: $34.80 el kilo
- Ensaladas: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $107.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $173.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $29.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $156.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $114.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $62.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Robalo ración: $199.00 el kilo
