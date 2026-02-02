¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de febrero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de febrero y miércoles 4 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Ricardo Monreal
Para reforzamiento del sistema

Consejería Jurídica prepara paquete de reformas anticorrupción: Monreal

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $34.80 el kilo
  • Papa blanca: $12.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Manzana Golden o Red en bolsa: $35.80 el kilo
  • Fresa por charola: $39.80 la pieza
  • Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
  • Naranja: $23.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $31.80 el kilo
  • Lechuga romana: $17.80 la pieza
  • Cebolla morada: $34.80 el kilo
  • Ensaladas: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $107.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $173.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $29.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $156.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $114.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $62.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Robalo ración: $199.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

Presentan 24 iniciativas en el Pleno; van desde transparencia en recursos hasta bienestar animal