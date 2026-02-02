Presentan 24 iniciativas en el Pleno; van desde transparencia en recursos hasta bienestar animal

En una sesión ordinaria presencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron 24 iniciativas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, las cuales fueron turnadas a diversas comisiones para su análisis y dictamen.

Las propuestas abarcan temas que van desde transparencia en el uso de recursos públicos, derechos humanos y educación, hasta inteligencia artificial, bienestar animal, movilidad, medio ambiente y derechos de pueblos indígenas.

Entre los temas de mayor alcance destacan reformas constitucionales, creación de registros nacionales, endurecimiento de sanciones penales y nuevas obligaciones para autoridades y prestadores de servicios.

El diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (PAN) propuso reformar la Constitución para establecer que nunca pueda reservarse información relacionada con el ejercicio de recursos públicos, especialmente cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes en obras.

También planteó eliminar trabas legales para permitir la fiscalización de obras públicas incluso durante su ejecución, iniciativa turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El PVEM impulsó que la educación ambiental sea obligatoria en todos los niveles educativos.

Además, se propuso crear un Registro Nacional de Infractores Ambientales, público y consultable, que concentre información de personas sancionadas por delitos ecológicos.

En materia de desarrollo, se busca que el Estado promueva de forma expresa el desarrollo sostenible, particularmente en políticas turísticas en territorios indígenas.

Desde Morena se propuso que la educación fomente el bienestar integral del estudiantado, incluyendo salud mental y emocional. La Secretaría de Salud implementaría un Programa Nacional de Atención y Promoción de la Salud Mental en el sistema educativo.

El PRI presentó reformas para regular el uso de drones, sancionando con hasta 10 años de prisión el uso indebido para captar datos personales sin consentimiento.

Morena propuso tipificar como delito la violación a la intimidad sexual mediante el uso de inteligencia artificial, castigando la manipulación de imágenes, videos o audios simulados.

Se planteó garantizar que hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad puedan convivir con ellas en condiciones dignas, con alimentación, atención médica y apoyo psicológico.

También se propuso declarar el 30 de abril como “Día de la Niñez”.

Se presentaron iniciativas para reconocer legalmente a los animales como seres sintientes y reforzar disposiciones sobre su bienestar, así como establecer criterios homogéneos para inspecciones zoosanitarias federales.

Las iniciativas fueron turnadas a distintas comisiones para su discusión, en un paquete legislativo que refleja una agenda amplia que combina derechos humanos, transparencia, medio ambiente, justicia penal, tecnología y protección social.

